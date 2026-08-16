Gran Premio Histórico 2026, el museo rodante que no pasa de moda

Una vez más, el Autódromo Hermanos Rodríguez detuvo el tiempo para admirar las joyas más preciadas del deporte motor con la edición XIV del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México, que sigue consolidándose como un referente internacional.

Gran Premio Histórico 2026 Especial

El clima cooperó favorablemente para la realización de las actividades de este domingo, en las que personas de todas las edades conocieron de cerca vehículos que han trascendido generaciones, desde los deportivos de Porsche y Ferrari hasta el emblemático Vocho de Volkswagen, entre muchos otros.

La exhibición, que contó con el apoyo de la Comisión Nacional Vintage y el Club Jaguar, es descrita como “obras de arte en movimiento”, y vaya que es verdad, dado el entusiasmo de la gente para ver las maravillas que hacen en la pista.

Lo que tiene este evento especial es que tenemos la oportunidad de ver los autos estacionados en el paddock”, comentó el Ing. Francisco Name, en entrevista con Excélsior.

“Hemos visto máquinas maravillosas en pista, a altas velocidades aquí en este circuito de los Hermanos Rodríguez. Es un evento que ya es una tradición en el automovilismo nacional, esperemos que sea un evento que año con año se lleve a cabo porque son competencias históricas”.

Más de 300 máquinas rodaron sobre el famoso circuito de Fórmula 1, inicialmente divididos por grupos, pasando por los de origen americano, los clásicos de Jaguar y los deportivos de alto rendimiento, como el Porsche 962 C, ganador de las 24 Horas de Le Mans en los años 80, y que nunca falta en este Gran Premio.

También se hizo homenaje a la mítica carrera de resistencia con una salida al estilo Le Mans, en la que los pilotos corren hacia los autos tan pronto como se da la señal de arranque. Al final, los coches desfilaron como agradecimiento al público presente.

El evento también tiene como misión preservar la historia del automóvil para entender el rumbo de la industria.

El automóvil ha transformado nuestras vidas en este planeta, nos permite vivir de una forma diferente. Éste es un tributo al automóvil, a su historia, a toda la industria que lo ha hecho posible”, aseveró.

Durante el Gran Premio, se entregaron reconocimientos a tres figuras del deporte motor mexicano: Luis Cervantes, múltiple ganador de las 24 Horas de México y de La Carrera Panamericana, Ramón Osorio Jourdain, promotor de series nacionales, y Jorge Abed, director de OMDAI Sport México, la representación de la FIA en nuestro país.