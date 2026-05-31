EN VIVO | Claudia Sheinbaum encabeza informe nacional desde el Monumento a la Revolución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este domingo 31 mayo de 2026, un informe nacional desde el Monumento a la Revolución, en un evento multitudinario que reúne a miles de simpatizantes, integrantes de su gabinete, legisladores, gobernadores y representantes de diversos sectores del país.

Desde tempranas horas, contingentes provenientes de distintas entidades comenzaron a arribar a la Plaza de la República para participar en el acto político, considerado uno de los más relevantes de este año para el gobierno federal.

Miles de personas ocupan ya los alrededores del Monumento a la Revolución, portando banderas, pancartas y mensajes de respaldo a la administración federal. Autoridades capitalinas mantienen un operativo especial de seguridad y movilidad en la zona para garantizar el desarrollo ordenado del evento.

Integrantes del gabinete federal, legisladores de Morena y mandatarios estatales comienzan a tomar sus lugares frente al escenario principal. Entre los asistentes destacan dirigentes partidistas, representantes de organizaciones sociales y líderes sindicales.

La atención se centra en el discurso que ofrecerá la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentará un balance de las acciones emprendidas por su administración y los avances alcanzados en distintos rubros durante los últimos meses.

Se prevé que la mandataria destaque temas relacionados con el crecimiento económico, los programas sociales, las obras de infraestructura estratégica, la seguridad pública y la consolidación de proyectos impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

Entre aplausos y consignas de apoyo, la presidenta de México hace su arribo al escenario principal instalado frente al Monumento a la Revolución. Los asistentes ondean banderas y corean mensajes de respaldo mientras inicia el acto protocolario. Acto seguido se entona el Himnos Nacional.

Informe nacional desde el Monumento a la Revolución