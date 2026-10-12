Exige Tabe al Gobierno capitalino y federal frenar el cableado en desuso en MH

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades federales para conformar un frente común que ponga orden al cableado aéreo en desuso de las empresas de telecomunicaciones. La propuesta busca mitigar el riesgo para la seguridad de la ciudadanía y frenar el deterioro de la imagen urbana, estimando que entre el 25 y el 30 por ciento del cableado instalado en las calles de la demarcación ya no se encuentra operativo.

La postura del edil surge tras el incidente registrado en el cruce de las avenidas Horacio y Arquímedes, donde un camión recolector de basura se enredó con líneas colgadas y derribó una escultura emblemática. Al respecto, Tabe criticó la omisión de las compañías de servicios al señalar que “las calles no son bodega ni tampoco el basurero de las cableras. Ya basta de cables colgando que ponen en riesgo a nuestras vecinas y vecinos. Esto no es solamente un problema de imagen urbana, es un problema de seguridad que pone en riesgo la vida de las personas”.

Para concretar las acciones de supervisión, la alcaldía solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina una partida presupuestal extraordinaria destinada a la contratación de personal especializado en dictámenes de riesgo de protección civil. A la par, la demarcación determinó no otorgar nuevas autorizaciones de uso de vía pública a las empresas que no comprueben trabajos de limpieza, solicitando además que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aplique multas o retire concesiones a los promoventes que incumplan con la normativa.

Autoridades locales explicaron que la retirada del material en desuso implica desplazar brigadas y vehículos de forma exclusiva, lo que representa un gasto operativo adicional que debería ser asumido por las concesionarias. Mauricio Tabe insistió en coordinar facultades con el Gobierno federal para que “si nosotros presentamos las quejas, que el Gobierno federal tenga posibilidad de retirar las concesiones o imponer multas graves, y que parte de esas multas sirva para implementar programas”.