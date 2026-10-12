Fuga de gas natural obliga a desalojar a 350 familias en la alcaldía Cuauhtémoc

Una fuga de gas natural al interior de una unidad habitacional provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de 350 familias en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente se registró en el inmueble ubicado en el número 59 de la calle Peral, en la colonia Santa María la Ribera, donde trabajadores que realizaban reparaciones en la tubería del drenaje golpearon accidentalmente una línea de gas natural, lo que originó la fuga.

Ante el riesgo para los habitantes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Policía capitalina acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar la evacuación de aproximadamente 350 familias.

Como medida preventiva, los residentes tuvieron que abandonar sus viviendas mientras los equipos de emergencia realizaban las labores correspondientes para controlar la situación.