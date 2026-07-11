CDMX formaliza en la ley a rescatistas independientes de animales

La legislación de la Ciudad de México incorporó de manera formal la figura de “Persona Rescatista Independiente”, una modificación jurídica que busca visibilizar, profesionalizar y dar respaldo institucional a los ciudadanos que atienden a la fauna en situación de abandono. Este cambio normativo impactará directamente en las redes de apoyo que operan en la capital del país, donde miles de perros y gatos logran una segunda oportunidad anualmente gracias a la labor civil que se realiza sin presupuesto público ni estructura institucional previa.

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma, celebró la aprobación de esta reforma y la calificó como un avance histórico para la protección animal en la entidad. Con esta adición a la ley local, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) tendrá la facultad jurídica y las herramientas necesarias para diseñar programas de capacitación, establecer canales de coordinación estratégica y estructurar mecanismos de apoyo económico y logístico destinados a este sector de la población.

La reforma tiene como objetivo central robustecer las políticas de bienestar animal mediante un esquema de corresponsabilidad entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la formalización de este estatus permitirá optimizar los procesos de rescate, rehabilitación y adopción responsable en las dieciséis alcaldías de la capital, creando un censo confiable y un marco de protección para los propios activistas.

“Detrás de cada rescate hay historias de esfuerzo, compromiso y amor por los animales. Era necesario que la ley reconociera a quienes han asumido una responsabilidad que muchas veces nadie más quiso tomar”, expresó el líder ecologista Jesús Sesma al defender la urgencia de otorgar certeza jurídica a este gremio.

Finalmente, se destacó que la protección de los seres sintientes en la Ciudad de México no se agota con el endurecimiento de las sanciones contra el maltrato, sino que requiere de un soporte estructural continuo. El reconocimiento legal de las y los rescatistas independientes busca subsanar los vacíos operativos del sistema y consolidar una estrategia integral que garantice una vida digna para los animales más vulnerables de la metrópoli.