Entró por ‘pastilla macho alfa’ y terminó robando un dildo y lubricante de sexshop

Un vibrador, una pastilla macho alfa y un par de lubricantes. Esa fue la particular mercancía que un hombre se llevó de una sexshop ubicada en la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza, en uno de los dos robos registrados recientemente en establecimientos dedicados a la venta de productos sexuales en la Ciudad de México.

La escena quedó registrada en video. El hombre recorrió el establecimiento, eligió algunos productos y, cuando llegó el momento de pagar, la operación no salió como esperaba.

Con el lubricante son mil 700 pesos”, explicó la demostradora de la tienda al describir el costo de los artículos que llevaba.

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en seguridad capitalina Carlos Jiménez, C4, el sujeto tenía en sus manos “un vibrador, una pastilla macho alfa y un par de lubricantes”.

El hombre intentó pagar con tarjeta, pero la transacción no fue aprobada.

Pidió todo, pero al pagar su tarjeta no pasó y… así se escapó”, señaló el comunicador en un video que compartió en sus redes sociales.

La demostradora y las encargadas del establecimiento difundieron las imágenes con la intención de identificar al responsable. El caso fue presentado como un robo más dentro de una ciudad donde los delitos contra el patrimonio representan una parte importante de las denuncias.

De los lubricantes a los condones

El episodio de Venustiano Carranza no fue el único caso registrado recientemente en una tienda de este giro.

A principios de septiembre ocurrió otro robo, esta vez en la alcaldía Iztapalapa. La escena tuvo un desenlace distinto: el presunto responsable terminó detenido.

Según los datos difundidos sobre el caso, el hombre fue identificado como Víctor “N”, quien ingresó a un establecimiento ubicado en calles de la demarcación y comenzó a observar los productos disponibles.

Preguntó por algunos artículos y, después de recorrer el local, tomó “un dildo, una vagina y condones”.

Pero la mercancía no fue lo único que habría intentado llevarse.

Víctor “N” se acercó a la empleada, la amenazó y tomó también dinero de la caja antes de abandonar el establecimiento.

La huida, sin embargo, no duró demasiado.

Tras recibir el reporte del robo, autoridades capitalinas desplegaron un operativo que permitió ubicar al sospechoso en la zona de Teotongo, en Iztapalapa, donde fue detenido.

Dos sexshops, dos historias y un mismo escenario

Aunque ocurrieron en distintas alcaldías y tuvieron desenlaces diferentes, ambos casos tuvieron como escenario establecimientos especializados en productos sexuales.

En Venustiano Carranza, el responsable escapó después de que su tarjeta no fuera aceptada para pagar una compra de mil 700 pesos. En Iztapalapa, el presunto responsable habría amenazado a una trabajadora, tomó productos y dinero en efectivo, pero posteriormente fue localizado por las autoridades.

Los casos también quedaron expuestos a través de videos, una herramienta que comerciantes y ciudadanos utilizan cada vez con mayor frecuencia para intentar identificar a personas relacionadas con robos.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, actualizadas a julio, se habían recibido 9 mil 964 denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio. De ese total, 498 correspondieron a la alcaldía Venustiano Carranza.

En el primer caso, las encargadas compartieron las imágenes para evidenciar al presunto responsable. Carlos Jiménez pidió apoyo a la ciudadanía para aportar información que permitiera ubicarlo y denunciarlo ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Entre vibradores, lubricantes, productos de estimulación sexual y condones, las cámaras terminaron convirtiendo dos robos poco comunes en historias que circularon ampliamente por las redes sociales y que pusieron nuevamente el foco en los delitos contra el patrimonio en establecimientos comerciales de la capital.