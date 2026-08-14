Se han destinado 16 mil mdp para para reconstruir viviendas tras sismo de 2017

El gobierno de la Ciudad de México ha invertido más de 16 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante el acto de entrega del inmueble reconstruido en calle la Morena 312, de la Colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito Juárez, la jefa de Gobierno capitalina señaló que se trata de un esfuerzo que comenzó en la administración de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

Lamentó que en la administración de Miguel Ángel Mancera esta desgracia se viera como una oportunidad de negocio. Sin embargo, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por cambiar este modelo, donde ahora la prioridad son las familias

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Asumimos la reconstrucción como una responsabilidad pública y no como una oportunidad de negocio”, sostuvo.

Víctor Fabián Olvera Toledo, director general Operativo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, destacó el avance en el proceso de reconstrucción y confirmó que hasta el momento se han entregado 429 de 527 inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En ese sentido, detalló que se lleva un avance del 93 por ciento en esta tarea, mientras que los inmuebles que todavía no se entregan son debido a que presentan problemas técnicos o jurídicos.

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El edificio entregado en calle La Morena 312, cuenta con 13 niveles, así como tres más de estacionamiento, dos elevadores y en total se benefició a 36 familias.

Asimismo, cuenta con una superficie total de nueve mil metros cuadrados de construcción y para ello se invirtieron 134 millones de pesos.

Cabe señalar que la jefa de gobierno capitalina informó que tres de los departamentos del edificio serán destinados al programa de Vivienda asequible.