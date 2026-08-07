Entrega Brugada créditos para mejoramiento de vivienda en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos para el mejoramiento de viviendas y escrituras, donde informó sobre la entrega de 3196 financiamientos para mejoramiento, reconstrucción, rehabilitación y ampliación de inmuebles.

Para ello, se realizó una inversión de 525 millones de pesos y se beneficiará a casi 11 mil personas. En ese sentido, el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), Inti Muñoz, destacó que con la entrega de estos créditos se hace realidad el derecho a la vivienda de las familias.

Detalló que, en lo que va de 2026 se han autorizado 10 mil 825 acciones de mejoramiento, que se traduce en una inversión de mil 775 millones de pesos. Asimismo, adelantó que se trabaja en la construcción nueve mil viviendas más y se realiza el programa más grande de adquisición de suelo privado con recursos públicos en la historia de la capital para destinarlo a vivienda social.

Por otro lado, la mandataria capitalina aseguró que vivir en un mejor lugar se traduce en bienestar, “cuando una familia puede ampliar un cuarto una habitación mejorar su baño construir más habitaciones mejorar las condiciones de vida de su vivienda estamos realmente avanzando al bienestar”, mencionó.

Asimismo, hizo un llamado a los beneficiarios a devolver el recurso, debido a que este servirá a más gente en el futuro. En ese sentido, la beneficiaria Odette de Jesús Almada Acevedo, agradeció el apoyo recibido. “Detrás de cada apoyo hay personas que hoy tienen una oportunidad para salir adelante mejorar su calidad de vida y mirar el futuro con más confianza”, expuso.