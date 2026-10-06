Encharcamientos afectan con mayor intensidad a Iztapalapa y Tláhuac

Las lluvias de este martes dejaron inundaciones en avenidas y calles de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Vialidades como Avenida Tláhuac, Calzada Ermita Iztapalapa y calles de las colonias Quiahuatla, Selene, Tlaltenco, San José, entre otras se encharcaron.

El cierre de vialidades por las inundaciones provocó caos vial.

Para las 19:00 horas, la zona con más lluvia acumulada era la colonia Santiago Norte, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, cerca de los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

En ese sitio se habían acumulado 26.75 milímetros de lluvia, cantidad equivalente a 26.75 litros por metro cuadrado.

Mientras que en la avenida San Rafael Atlixco, Tláhuac, se acumularon 25.75 milímetros, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía, Protección Civil y cuadrillas de Segiagua trabajaron para achicar los encharcamientos.

Los encharcamientos provocaron caos vial, mientras trabajadores de la CDMX atendían las inundaciones. Foto: Especial

Las Líneas 2, 3, 8 y 12 del Metro operaron con marcha de seguridad debido a las lluvias, informó el Sistema de Transporte Colectivo.

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por lluvias de hasta 50 milímetros en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

Mientras que la Alerta Amarilla se activó para Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Para este miércoles se esperan lluvias de hasta 50 milímetros en la capital acompañadas de tormentas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.