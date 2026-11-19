Un video en redes sociales muestra que una vez que un hombre abrió el portón de su casa para meter su camioneta, alrededor de seis sujetos encapuchados entraron a su domicilio, lo encañonaron, golpearon y más tarde se lo llevaron por la fuerza. Desde entonces, nada se sabe de Óscar N, un trabajador sindicalizado de Limpia de la Ciudad de México.

En sus redes sociales @c4jimenez detalló que todo ocurrió el pasado 26 de octubre, en una vivienda ubicada en la calle Cerrada de Cipreses, en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Esa noche Óscar N. llegó a su casa como de costumbre, primero dejó a su perrito en el lavadero y después entró a encender las luces de la vivienda. Al regresar para terminar de estacionar su camioneta en el patio, fue sorprendido por un grupo de hombres encapuchados.

Las cámaras de seguridad captaron parte de lo ocurrido. En las imágenes se observa que los sujetos llegaron a bordo de un automóvil blanco, los agresores, además de atacarlo físicamente, comenzaron a exigirle que les dijera dónde estaban las llaves.

Después, al parecer se lo llevaron, lo cual no queda completamente visible en el video, hasta ahora se desconoce su paradero.

Horas más tarde, su esposa y su hija llegaron al domicilio y encontraron que había manchas de sangre, objetos tirados y el teléfono celular de Óscar abandonado en la vivienda. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad descubrieron lo que había pasado.

Los presuntos agresores @c4jimenez

En sus reportes, el periodista Carlos Jiménez señala que Óscar estaba por convertirse en secretario del interior de la Sección 1 de Limpia y Transporte del sindicato de trabajadores del Gobierno capitalino, pero su desaparición ocurrió antes de que pudiera asumir el cargo. La elección sindical está prevista para el próximo 27 de noviembre.

Aunque la familia ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han pasado más de tres semanas y siguen sin tener noticias de él.

Entre las versiones que han surgido sobre el caso se encuentra una posible relación con la venta de un vehículo, pues presuntamente ese mismo día Óscar había vendido un camión de basura. Sin embargo, hasta ahora no hay información oficial que confirme esa hipótesis ni que permita establecer si su desaparición tiene alguna relación con el proceso sindical.

Mientras tanto, la campaña para la elección continúa y el otro aspirante sigue adelante con sus actividades.

La familia de Óscar pide ayuda para encontrarlo y exige a las autoridades que no dejen de buscarlo.