Encapuchadas toman Prepa 6 en el marco del 8M y se suspenden las clases

Un grupo de mujeres jóvenes con el rostro cubierto tomó este viernes 6 de marzo las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 “Antonio Caso” de la UNAM, ubicada en las calles San Pedro y Cuauhtémoc, en el centro de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, las integrantes del colectivo autodenominado “Furia 8M” arribaron al plantel antes del mediodía para iniciar una protesta en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M), que se conmemora el próximo domingo 8 de marzo.

Se suspendieron las clases

Prepa 6 Ricardo Vitela

Ante la llegada del grupo de manifestantes, estudiantes comenzaron a salir del plantel, mientras que las autoridades educativas optaron por suspender las clases como medida preventiva.

Las manifestantes colocaron consignas y anunciaron que mantendrán la toma de las instalaciones hasta nuevo aviso, como parte de las acciones de protesta vinculadas a las movilizaciones feministas que se realizan cada año en la capital del país.

Protesta se realiza sin incidentes ni violencia

Según los reportes, la toma de la preparatoria se llevó a cabo sin actos de violencia, y no se registraron enfrentamientos entre estudiantes, personal educativo o las manifestantes.

Este tipo de acciones se han vuelto recurrentes en instituciones educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los días previos al 8M, cuando colectivos feministas realizan protestas, paros simbólicos y tomas de instalaciones para visibilizar demandas relacionadas con: violencia de género, acoso dentro de instituciones educativas, falta de atención a denuncias, así como exigencia de protocolos efectivos de atención.

Movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en CDMX

La marcha del 8M en Ciudad de México se realizará este domingo 8 de marzo con destino al Zócalo capitalino, miles de mujeres y colectivas feministas saldrán a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M) y exigir el fin de la violencia de género, justicia para víctimas y el respeto a los derechos de las mujeres.

De acuerdo con convocatorias difundidas por colectivos y reportes preliminares, la concentración general comenzará alrededor de las 11:30 de la mañana, mientras que los contingentes iniciarán el recorrido aproximadamente a las 12:00 horas rumbo al Zócalo capitalino.

La marcha no tendrá un único punto de partida. Diversos colectivos se reúnen en distintos sitios emblemáticos para después avanzar hacia el Centro Histórico.

Entre ellos destacan:

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

La marcha avanzará hacia el Zócalo.

Las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México suelen congregar a decenas de miles de mujeres, incluidas estudiantes, colectivas feministas, organizaciones civiles, madres buscadoras y familiares de víctimas de feminicidio.

Recomendaciones para quienes asistirán

Llevar agua y protector solar

Asistir con ropa cómoda

Portar identificación

Ir acompañadas o en grupo

Compartir ubicación con familiares o amigas

Estas medidas buscan garantizar una movilización segura y organizada durante la jornada de protesta.

*bb