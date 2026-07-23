Emergencias HOY en CDMX y ZMVM; choques, incendios y más

Las primeras horas de este jueves 23 de julio se registraron varias emergencias en calles de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México; esto es parte de lo más destacado:

Choque de tráiler

El operador de un tráiler sufrió un aparatoso accidente sobre la avenida Revolución a la altura de la calle 19 en la colonia San Pedro de los Pinos, los hechos fueron alrededor de la 1 de la madrugada. En el lugar quedó una persona lesionada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como Bomberos trabajaron para retirar el pesado camión apoyados con una grúa tipo brigadier.

Choque de tráiler Rodolfo Dorantes

Bloqueo en Reforma

También desde la madrugada fue reportado un bloqueo en la Avenida Paseo de la Reforma por parte del Frente de Mujeres Indígenas en Lucha y Resistencia, lo hicieron a la altura del Monumento a los 43 Normalistas Desaparecidos, las manifestantes cerraron ambos sentidos de la vialidad tanto en carriles centrales como laterales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron para realizar cortes viales lo que provocó un severo caos vial.

Bloquean Paseo de la Reforma José Antonio García

Emergencia en el Metro

Al norte de la Ciudad de México se registró un corto circuito en la parte de los talleres del Metro Indios Verdes, a pesar de que no afectó el paso de los trenes, varios usuarios se alarmaron al ver las llamas y la enorme columna de humo.

Corto circuito Rodolfo Dorantes

Apoyan a embarazada en estado de ebriedad

Un taxi de aplicación sufrió un fuerte choque al impactarse con un tráiler en la lateral de la autopista México-Querétaro, en la unidad de transporte viajaba una mujer de aproximadamente 30 años embarazada con casi 8 meses de gestación. Desafortunadamente la pasajera se encontraba en estado de ebriedad y por varias horas quedó dentro del taxi ya que se resistía a que se la llevara una ambulancia. Finalmente fue sacada del coche y trasladada para su valoración médica.

Choque en la México-Cuautla

Fuerte choque Rodolfo Dorantes

Otro fuerte choque se registró en los carriles laterales de la autopista México-Cuautla, un vehículo particular se impactó contra un tráiler que estaba estacionado, los hechos fueron a la altura del CEDIS de Chalco con dirección a la CDMX. reportes señalan que una persona quedó tendida sobre el asfalto. Al lugar llegaron servicios de emergencia y de seguridad para atender la emergencia.

Con información de Rodolfo Dorantes y José Antonio García.