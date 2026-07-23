Choca camión de carga pesada tipo torton en Benito Juárez, CDMX

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, es el resultado de un choque registrado las primeras horas de este jueves, entre un camión torton y una camioneta particular, en la avenida Revolución y calle 19 en la colonia San Pedro de los Pinos de la alcaldía Benito Juárez.

Así el fuerte choque Rodolfo Dorantes

Tras el impacto, el chofer del camión, pierde el control de la unidad, se sube a la banqueta, derriba un árbol, una luminaria pública y finalmente queda incrustado en un edificio.

* Rodolfo Dorantes

Al lugar llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y Bomberos de la Ciudad de México, que apoyaron en primera instancia con “quijadas de la vida”, para liberar al chofer de la camioneta, que quedó prensado entre los fierros retorcidos del vehículo.

El lesionado fue llevado a bordo de una ambulancia, a un hospital para su atención médica, mientras que el operador del camión fue detenido y presentado a la Coordinación Territorial de la alcaldía, donde se inició la carpeta de investigación.

Las labores de los policías de la SSC CDMX que ocuparon una grúa brigadier para retirar la pesada unidad, se prolongaron hasta las 8 de la mañana y tuvieron que ocupar una grúa brigadier.