Ya es jueves y estas son las manifestaciones de HOY en CDMX

Este jueves la Ciudad de México tendrá varias movilizaciones sociales y actividades recreativas en distintos puntos. Se prevén afectaciones a la circulación en zonas como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y el Centro Histórico. Si vas a salir, lo mejor es anticipar tus tiempos de traslado y considerar las alternativas viales para evitar contratiempos.

MANIFESTACIONES

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical permanecerán frente a las instalaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, donde instalarán mesas para recabar firmas como parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador". Con esta actividad buscan sumar apoyo para exigir cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y denunciar lo que consideran irregularidades al interior de la organización sindical. Aunque la concentración será pacífica, no se descarta que en algunos momentos pueda afectar parcialmente la circulación en la zona.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Plataforma 4:20

Alrededor del mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 volverán a reunirse en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizar una jornada de información y recolección de firmas a favor de los derechos de los consumidores de cannabis. Durante la actividad ofrecerán talleres sobre reducción de riesgos, orientación jurídica y pláticas relacionadas con la legislación vigente, además de continuar impulsando la regulación del uso de la planta y el respeto a los derechos de los usuarios.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México

A las 10:00 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea General Extraordinaria en la sede de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, en la colonia Del Valle Centro. Durante la reunión se informará a los trabajadores sobre el estado de las negociaciones para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con Aeroméxico correspondiente al periodo 2026-2028. Debido a la asistencia prevista, podría registrarse mayor movimiento vehicular en calles cercanas.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Eje 7 Sur Félix Cuevas, División del Norte y Avenida Coyoacán.

Colectivo "Libertad para Mauricio"

También a las 10:00 horas, simpatizantes de este colectivo acudirán a los Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, para exigir la liberación de un activista vinculado con la causa palestina, quien, aseguran, fue detenido de manera arbitraria. Durante la jornada se realizará una audiencia de vinculación a proceso y posteriormente una conferencia de prensa. Los organizadores no descartan bloqueos o afectaciones a la circulación durante el desarrollo de ambas actividades.

Alternativas viales: Eje 5 Sur, Anillo Periférico Oriente, Avenida Tláhuac y Avenida Telecomunicaciones.

Iniciativa Ciudadana "Libertad para Morir", A.C.

A la 1:00 de la tarde, integrantes de esta organización se reunirán en la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, donde instalarán una mesa para recolectar firmas en respaldo de la iniciativa denominada "Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México". El objetivo es impulsar un marco legal que permita a personas con enfermedades terminales o incurables acceder, bajo ciertas condiciones, a una muerte asistida y digna.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Insurgentes Norte, Circuito Interior y Avenida Ricardo Flores Magón.

Agrupación Juvenil Anticapitalista

A partir de las 15:00 horas, en la Casa Marx, ubicada en la colonia Lorenzo Boturini, se proyectará el documental "Ayotzinapa fue el Estado: la memoria como arma política", como parte de las actividades del denominado "Verano Anticapitalista". Los asistentes aprovecharán el encuentro para debatir sobre movimientos sociales y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No se descarta la participación de otras organizaciones sociales durante la actividad.

Alternativas viales: Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente.

EVENTOS MASIVOS

Disney On Ice

El Auditorio Nacional ofrecerá dos funciones, a las 16:00 y 19:30 horas, por lo que se espera una importante concentración de familias durante toda la tarde. Como sucede en cada temporada, la llegada de asistentes provocará mayor carga vehicular en los accesos a Polanco y Chapultepec.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

El Rey León

A las 20:00 horas continuará la temporada de este exitoso musical en el Teatro Telcel, dentro de Plaza Carso. Se espera una importante asistencia de espectadores, principalmente durante las horas previas al inicio de la función.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional, Marina Nacional y Periférico.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 de la mañana continúan las grabaciones del documental en el Zócalo capitalino y calles aledañas del Centro Histórico, por lo que podrían presentarse cierres parciales o restricciones temporales a la circulación mientras trabaja el equipo de producción.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Vacaciones de Verano 2026

Durante toda la jornada continúan las actividades recreativas y culturales organizadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México con motivo del periodo vacacional. Habrá talleres, funciones, actividades deportivas y eventos para niñas, niños y familias en distintos espacios públicos.

Alternativas viales: Dependerán de la sede; se recomienda utilizar Periférico, Circuito Interior, Viaducto y Eje Central.

XLII Congreso Nacional de Pediatría

Desde las 8:00 horas, el World Trade Center será sede de una nueva jornada del Congreso Nacional de Pediatría, que reúne a médicos especialistas, investigadores y profesionales de la salud de todo el país. Se espera una importante afluencia durante todo el día.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Viaducto Miguel Alemán, Xola y Patriotismo.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

A partir de las 10:00 horas, el Monumento a la Madre continuará recibiendo visitantes con una exposición donde participan diversas entidades del país mostrando gastronomía, artesanías, cultura y tradiciones mexicanas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Latin American Coatings Show 2026

Desde las 11:00 horas, el Centro Banamex albergará una jornada más de esta exposición internacional especializada en pinturas, recubrimientos y materias primas para la industria, con la participación de empresas nacionales y extranjeras.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Avenida Conscripto y Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Simulacro con hipótesis de incendio

A las 11:00 horas se llevará a cabo un simulacro en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en la colonia Juárez. Durante el ejercicio participarán brigadas internas de protección civil y personal del inmueble, por lo que podría registrarse movimiento de unidades de emergencia sin que exista una situación real de riesgo.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Circuito Interior e Insurgentes.