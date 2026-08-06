Emergencias hoy 6 de agosto en CDMX y ZMVM: Roban cable de Trolebús y más

Este jueves se han presentado varias emergencias desde las primeras horas del día en la Ciudad de México; aquí algunas de las más destacadas.

Incendio en deportivo

Una fuerte movilización de bomberos se registró en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, luego de que se incendiara una caseta de vigilancia de aproximadamente 4 por 4 metros, ubicada dentro del área deportiva de las canchas de futbol La Prensa, sobre la calle Poniente 152.

Las llamas consumieron por completo una carpa, un comedor, un refrigerador, una estufa y varios objetos que se encontraban en el lugar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otras áreas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Roban cable de Trolebús

Robo de cable del Trolebús José Antonio García

Una unidad del Trolebús ya no pudo avanzar debido a que al parecer sujetos intentaron robar parte del cable que utilizan las unidades para circular. Los hechos fueron registrados en la zona de Tlatelolco, en Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. Hasta el lugar llegaron elementos policiacos para resguardar la unidad y abanderar la vialidad.

Incendio en predio

También la mañana de este jueves se registró un incendio en un predio de la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, donde presuntamente vivía una persona en situación vulnerable. Equipos de emergencia se movilizaron de inmediato para atender la emergencia y controlar el fuego.

A través de sus redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que recibió el reporte del incendio y que su personal acudió al sitio para verificar lo ocurrido y trabajar en la atención del siniestro.

Fuertes lluvias

Tras la fuerte lluvia y las intensas rachas de viento que se registraron ayer, el jefe Vulcano informó que los bomberos atendieron un total de 41 árboles caídos, además de tres postes derribados y tres cortocircuitos en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades recordaron a la población que, ante cualquier emergencia, pueden llamar al 911 o pedir apoyo en la estación de Bomberos más cercana.