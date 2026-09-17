8 personas permanecen graves tras explosión en Álvaro Obregón

El alcalde en Álvaro Obregón, Javier López Casarín, brindó una actualización sobre la explosión en una vivienda ubicada en la colonia Minas de Cristo, registrada el viernes pasado y confirmó que las 8 personas que permanecen hospitalizadas se encuentran graves.

En conferencia de prensa, el Edil detalló que se ha brindado acompañamiento puntual a las víctimas de esta tragedia, asimismo, destacó l coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para atender la emergencia de manera eficaz.

En conferencia de prensa, el Edil detalló que se ha brindado acompañamiento puntual a las víctimas de esta tragedia, asimismo, destacó l coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para atender la emergencia de manera eficaz.

En ese sentido, reiteró la instalación de un albergue por parte de la demarcación para atender a las víctimas de la deflagración.

Hay que resaltar que también dentro del área de desarrollo social de la alcaldía, el día viernes instalamos un refugio temporal, un albergue, el cual estaba montado para 40 personas. Este albergue aún está funcionando”, señaló.

Llamado a la prevención

Por otro lado, López Casarín hizo un llamado a la ciudadanía a intensificar las medidas de prevención, ya que resaltó que todos los días se registran entre 15 y 20 accidentes vinculados con temas de gas tan solo en la Ciudad de México.

Tenemos quedar un paso profundo como comunidad en materia de prevención “, señaló.

Asimismo, explicó que el operativo montado por la alcaldía Álvaro Obregón se mantendrá mientras se realizan las obras de demolición en los cuatro predios afectados, las cuales comenzaron el martes pasado.

Agregó que la demarcación a su cargo mantiene una campaña permanente de concientización hacia la ciudadanía sobre el cuidado de sus tanques de gas. Explicó que los cilindros tienen una fecha de caducidad y que tienen que estar en buen estado. Además, en cuanto a las instalaciones, subrayó que se debe de dar mantenimiento puntual al menos cada 5 años.