Detienen a sujeto por lanzar piedras a automovilistas desde puente en Paseo de la Reforma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 27 años de edad en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de ser señalado como el presunto responsable de vandalizar vehículos en movimiento al arrojarles piedras desde un puente vehicular. El incidente dejó un saldo de dos automóviles particulares con daños severos en los parabrisas.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la calzada Chivatito, en la colonia Bosques de Chapultepec Primera Sección. De acuerdo con el reporte oficial, policías capitalinos que realizaban patrullajes preventivos en la zona se percataron de que el individuo lanzaba objetos contundentes hacia los carriles inferiores de la vialidad, impactando las carrocerías que circulaban por debajo de la estructura.

Al aproximarse al sitio, las conductoras de dos vehículos afectados, uno de color rojo y otro naranja, denunciaron formalmente la agresión y señalaron de manera directa al sospechoso como el causante de las afectaciones en sus unidades.

Tras percatarse de la presencia policial, el implicado intentó emprender la huida, lo que desató una persecución a pie por parte de los uniformados, quienes lograron darle alcance metros más adelante.

Al momento de su aseguramiento, el detenido mencionó que se encontraba en situación vulnerable y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones pertinentes por el delito de daños a la propiedad.