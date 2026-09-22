Diana Sánchez Barrios deja a encuesta de Morena candidatura en la Cuauhtémoc

La diputada local Diana Sánchez Barrios afirmó que continuará en la contienda interna de Morena rumbo a 2027, en medio de las especulaciones sobre una posible designación de Citlalli Hernández como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora llamó a esperar los resultados de la encuesta interna del partido y defendió la participación de los habitantes de la demarcación en la definición de quien representará al movimiento.

En nuestro movimiento no hay dedazos ni imposiciones. Aquí el pueblo decide”, afirmó Sánchez Barrios.

La diputada también rechazó que su participación esté condicionada por las decisiones de otros aspirantes y dejó claro que no contempla retirarse del proceso.

Al referirse a las versiones que apuntan a una eventual designación de Citlalli Hernández, Sánchez Barrios reconoció el trabajo de su compañera, pero señaló que, hasta el momento, no existe un pronunciamiento formal de Hernández sobre su intención de contender por esa responsabilidad.

Yo sigo adelante. Yo no voy a decir que me bajo. Si los demás compañeros decidieron bajarse de la encuesta porque ven una figura en Citlalli, esa es su determinación”, declaró.

Sus palabras se produjeron después de que otros aspirantes decidieran retirarse de la contienda interna. Ante ese escenario, la legisladora sostuvo que cada participante debe evaluar sus propias circunstancias y tomar decisiones sobre su proyecto político.

Sánchez Barrios, por su parte, reiteró que continuará buscando la representación de Morena en la demarcación.

La diputada local Diana Sánchez Barrios rechazó que su participación esté condicionada por las decisiones de otros aspirantes X

Su trayectoria en Cuauhtémoc, uno de los argumentos

La diputada local puso énfasis en su relación personal y laboral con la alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguró haber nacido, crecido y trabajado durante toda su vida.

Yo conozco Cuauhtémoc. Nací, crecí, he trabajado toda mi vida aquí. Quién puede darle una vida merecedora a las personas de Cuauhtémoc, todo lo que requiere la gente para un buen vivir, es una persona que está en Cuauhtémoc”, expresó.

Con este argumento, Sánchez Barrios destacó su conocimiento de las necesidades de los habitantes y su experiencia en el territorio como parte de su proyecto para 2027.

La legisladora sostuvo que su aspiración está vinculada con el contacto directo con los vecinos y con la identificación de problemas que afectan a las distintas colonias de la alcaldía.

Como parte de su actividad política, Diana Sánchez Barrios afirmó que mantendrá sus recorridos por las colonias de Cuauhtémoc para escuchar las demandas de la población.

Entre los temas que contempla en su agenda se encuentran la vivienda, el comercio popular, la seguridad y la recuperación de espacios públicos.

La diputada señaló que estas prioridades surgen de las conversaciones que sostiene con los habitantes de la demarcación y de las necesidades que identifica durante sus recorridos.

Su planteamiento se desarrolla en el contexto de la preparación política de Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando se definirán los perfiles que participarán en los procesos correspondientes.