Xochimilco alcanza producción récord con 10 millones de flores de cempasúchil

Con una inversión directa de ocho millones de pesos destinada a los productores del Suelo de Conservación, la Ciudad de México alcanzó este año un récord histórico en la producción de flor de cempasúchil, al registrar 10 millones de macetas cultivadas, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento en comparación con los 6.5 millones obtenidos en 2025.

Durante el anuncio de las actividades culturales y turísticas con motivo del Día de Muertos en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina informó que la derrama productiva beneficia directamente a 597 agricultores de la zona chinampera, cuya cosecha abastecerá tanto al mercado capitalino como a diversos estados del centro del país.

Es la forma más mexicana y hermosa que tenemos: celebrar el Día de Muertos para desafiar el olvido. Este año batimos récord con una producción de más del 50 por ciento de incremento", destacó la mandataria capitalina.

Foto: Especial

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que las flores locales cuentan con la garantía de inocuidad agroecológica denominada Sello Verde, la cual certifica cosechas libres de agrotóxicos en las 20 mil hectáreas productivas de la zona de conservación.

Álvarez Icaza precisó que los costos al público oscilan entre los 15 y 30 pesos por maceta en redes de comercialización directa y en Paseo de la Reforma.

Actividades culturales

En el ámbito cultural, las autoridades detallaron que la Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino buscará imponer un Récord Guinness, mediante la instalación de una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, superando la marca previa de 28 metros registrada en Puerto Vallarta, el montaje incluirá 100 mil plantas de cempasúchil y piezas de arte popular.

En materia económica y turística, la Secretaría de Turismo prevé la llegada de más de 500 mil visitantes a la capital para disfrutar de una cartelera que integra más de cinco mil actividades diarias, entre las que destacan el Paseo de las Catrinas, la exposición de 208 alebrijes sobre Reforma y el festival de iluminación "Camino a la Luz".