Gran Premio de México 2026: tráfico, afectaciones viales y rutas alternas en CDMX

Con motivo del Gran Premio de México de Fórmula 1 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre las posibles afectaciones viales en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La dependencia desplegará efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para realizar labores de agilización vehicular y peatonal, principalmente durante los periodos de mayor afluencia de asistentes a la competencia automovilística.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus recorridos y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos en la zona oriente de la capital.

Las principales complicaciones de tránsito se concentrarán en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, especialmente en las vialidades cercanas a sus accesos y en el Viaducto Río de la Piedad.

La SSC advirtió que la circulación podría presentar congestionamientos durante el ingreso y la salida del público, debido al incremento de vehículos particulares, transporte público y peatones que se desplazarán hacia el recinto.

Hasta el momento, la información proporcionada por la dependencia no establece un listado de cierres totales permanentes ni horarios específicos para bloqueos, por lo que las condiciones de circulación podrían variar conforme avance el operativo.

Los conductores que necesiten transitar por Ciudad Deportiva y la alcaldía Iztacalco deberán mantenerse atentos a las indicaciones del personal de tránsito y prever posibles modificaciones en sus tiempos de traslado.

Rutas alternas al Autódromo Hermanos Rodríguez

Para reducir las afectaciones viales durante el Gran Premio de Fórmula 1, la SSC recomendó utilizar avenidas que permitan rodear la zona del autódromo y disminuir la carga vehicular en sus principales accesos.

Entre las alternativas se encuentran el Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso, así como la Calzada General Ignacio Zaragoza.

También se recomienda considerar el Eje 4 Oriente, Canal de Río Churubusco, avenida Plutarco Elías Calles y avenida Té, dependiendo del punto de origen y destino de cada recorrido.

Estas vialidades pueden funcionar como opciones para evitar la concentración de vehículos en las inmediaciones del recinto, aunque los tiempos de traslado dependerán de las condiciones de circulación durante el evento.

Operativo de tránsito de la SSC durante la Fórmula 1

El dispositivo de seguridad vial contempla labores de vigilancia y apoyo para facilitar el desplazamiento de automovilistas y peatones en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los elementos de tránsito se concentrarán en puntos estratégicos para atender la movilidad durante los momentos de mayor afluencia, así como para orientar a los conductores sobre las alternativas disponibles.

La SSC exhortó a la población a respetar las indicaciones de los oficiales, evitar estacionarse en lugares prohibidos y planificar sus recorridos con anticipación.