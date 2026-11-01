Lenta separación de residuos complica meta de reciclaje para 2030

La Ciudad de México genera diariamente unas 12 mil 500 toneladas de basura provenientes de hogares, comercios, oficinas y espacios públicos, pero la gran mayoría termina en rellenos sanitarios por lo que no se reúsa o recicla.

Ante este panorama, Ignacio Parada, CEO de Bioelements, empresa especializada en embalajes sostenibles, consideró que los capitalinos debemos cuestionarnos cómo reducir lo que desechamos.

“Esa magnitud obliga a pensar más allá de la recolección. Tenemos que preguntarnos cómo reducir lo que desechamos, qué materiales pueden recuperarse y qué infraestructura necesitan cuando termina su vida útil”, subrayó en el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra mañana.

“Cada producto que se pone en el mercado debería diseñarse considerando también lo que ocurrirá después de utilizarlo”.

El Gobierno de la Ciudad de México recibe en sus estaciones de transferencia unas 8 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos al día, en donde 82% es enviado a rellenos sanitarios.

Eso equivale a unas 6 mil 970 toneladas al día y sólo 18%, unas mil 530 toneladas, estaría recibiendo algún tipo de tratamiento para su reúso o reciclado, aunque no se puede afirmar que ello esté ocurriendo, agregó Parada.

“La diferencia es fundamental: recibir residuos en una instalación no significa que todos se aprovechen. Necesitamos conocer cuánto material entra, cuánto se recupera, cuánto se transforma y cuánto termina como rechazo”, indicó.

Esa trazabilidad permite identificar dónde invertir y qué soluciones pueden funcionar en las condiciones reales de la ciudad.”

El Gobierno de la Ciudad de México recibe en sus estaciones de transferencia unas 8 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos al día, en donde 82% es enviado a rellenos sanitarios. Erick Retana

LOS RECURSOS Y EL RETO

El manejo de los residuos sólidos le cuesta al gobierno cientos de millones de pesos.

En 2026, se aprobó un presupuesto de más de mil 722 millones de pesos para el programa E093 Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Pese a los recursos invertidos, en 2025 solamente se separaba 15% de la basura correctamente, de acuerdo con los datos gubernamentales.

Desde el 1 de enero de este año opera el esquema de recolección diferenciada de orgánicos, inorgánicos reciclables y no reciclables.

“Sin embargo, con la información oficial que pude verificar, no tenemos un balance consolidado que permita cuantificar cuánto aumentó la recuperación específicamente como resultado de este nuevo esquema”, lamentó Parada, al tiempo que recordó que la meta es transformar, al menos, 50% de los residuos antes de 2030 “debe entenderse como un objetivo, no como un resultado alcanzado”.

Agregó que, para cumplir con la meta, es necesario redoblar el esfuerzo institucional y ciudadano.

“Consideramos que separar desde el hogar es indispensable, pero el esfuerzo debe mantenerse durante la recolección, el traslado y el procesamiento”, destacó Parada.

“El éxito del programa debe reflejarse en más materiales efectivamente recuperados y menos residuos enviados a disposición final. También necesitamos facilitarle la tarea a la ciudadanía con instrucciones claras y un servicio consistente”.

ECODISEÑO

El CEO de Bioelements propuso trabajar simultáneamente en la prevención, el diseño de los productos y la infraestructura que los recibe después de su uso.

“Primero, reducir los empaques innecesarios y favorecer la reutilización donde sea viable. Después, elegir los materiales de acuerdo con su aplicación y con las posibilidades reales de recuperación o tratamiento en la ciudad”, resaltó.

También necesitamos fortalecer la recolección diferenciada, ampliar el aprovechamiento de los residuos orgánicos e integrar a trabajadores de limpia, recuperadores, empresas y autoridades. Proponemos desarrollar proyectos con resultados medibles: cuánto material se recupera, qué calidad tiene y a qué destino llega.”

Asimismo, consideró que los empaques deben ser precisos y describir con claridad sus características y diferencias, detallando si son reciclables, compostables o biodegradables.