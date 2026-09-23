Detienen a tres personas con 300 dosis narcóticos y un arma de fuego en Benito Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres en la alcaldía Benito Juárez, quienes portaban cerca de 300 dosis de posibles narcóticos y un arma de fuego.

La acción se realizó como parte de labores de inteligencia y patrullaje sobre la Calzada de Tlalpan, donde los uniformados observaron una camioneta blanca en la que uno de los tripulantes manipulaba lo que parecía ser un arma. Tras un seguimiento, el vehículo fue interceptado en el cruce de Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, colonia Moderna.

En la revisión preventiva se encontraron un arma de fuego con cargador y cuatro cartuchos útiles; 135 bolsitas con sustancia similar a cocaína; 70 dosis de aparente metanfetamina; 85 bolsitas y un kilogramo a granel de hierba seca con características de marihuana y cuatro teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Los detenidos, de 31, 33 y 41 años, fueron trasladados junto con lo asegurado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los implicados estarían relacionados con un grupo delictivo generador de violencia, dedicado a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operaciones principalmente en la zona oriente y otros puntos de la capital.