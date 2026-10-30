Marchas y manifestaciones hoy 30 de octubre en CDMX

Este último viernes de mes la Ciudad de México tiene prevista una marcha y 13 manifestaciones, además habrá rodadas en moto, bicicleta y patines. Las zonas más pesadas serán en la Doctores, Reforma y la colonia Juárez por una movilización de trabajadores del IMSS, mientras que el Gran Premio de México y las actividades de Día de Muertos congregarán a mucha gente en las calles.

MARCHA

Trabajadores y jubilados del IMSS

A las 15:00 horas, trabajadores en activo y jubilados del Seguro Social se reunirán en dos puntos: el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre Avenida Cuauhtémoc, y las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476. Desde ahí se movilizarán hacia la Secretaría de Gobernación, en Abraham González.

Trabajadores y trabajadoras jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon para exigir justicia de Centro Médico Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Piden abrir una mesa de diálogo con el Gobierno federal y la dirección del IMSS, además de la renuncia del dirigente nacional de su sindicato. También exigen mejores salarios, medicamentos e insumos suficientes, respeto a sus derechos laborales, jubilaciones dignas y el fin del acoso y las represalias sindicales.

Se prevé la participación de unas 3 mil personas y la llegada de autobuses provenientes de otros estados.

Para evitar las zonas más complicadas pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central, Viaducto, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes o Bucareli, dependiendo del avance del contingente.

MANIFESTACIONES

Mercaditas Autónomas Momoxcas

A las 9:00 horas habrá una mercadita feminista en la Plaza de San Martín, en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. Podrían sumarse otras colectivas feministas de la zona.

Habitantes de Santa María Tepepan

También a las 9:00 horas, vecinos se reunirán en el Pilares 16 de Septiembre, sobre Guadalupe I. Ramírez y Paseo de la Virgen, en Xochimilco. Piden que autoridades sanitarias inspeccionen un establecimiento frigorífico al que responsabilizan de malos olores y posibles riesgos sanitarios y ambientales para vecinos y estudiantes de la zona, no se descarta que afecten la circulación como medida de presión.

Para evitar la zona pueden utilizarse Prolongación División del Norte, Periférico Sur y vialidades locales de Tepepan.

Alianza por la Independencia Judicial

A las 11:00 horas habrá una concentración frente al Tribunal de Disciplina Judicial, en Insurgentes Sur 2417, San Ángel.

Los manifestantes piden revisar la suspensión de un exjuez federal que lleva un año separado de sus funciones. También exigen transparencia en el proceso y garantías de independencia judicial. No se descartan afectaciones sobre Insurgentes Sur.

Para rodear el punto pueden utilizarse Avenida Revolución, Avenida Universidad, Periférico Sur o Eje 10 Sur.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Como en días anteriores, habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Dependiendo del punto, pueden utilizarse Reforma, Circuito Interior, Dr. Vértiz, Eje 5 Sur, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Micelias

A las 12:00 horas estarán afuera del Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa, recolectando víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Tláhuac, Periférico Oriente o Eje 6 Sur.

Estudiantes de la UAM Iztapalapa

A las 14:00 horas, estudiantes tendrán una mesa de trabajo en la UAM Iztapalapa para organizar sus próximas movilizaciones. Entre sus demandas están mantenimiento de las instalaciones, bibliotecas funcionando al cien por ciento, internet libre, transparencia en el presupuesto, cambios en el Centro de Lenguas Extranjeras y atención a casos de violencia de género.

El alumnado representa a las cinco unidades de la UAM (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco) de más de 20 licenciaturas. Especial

Podrían llegar representantes de otras unidades de la UAM y no se descartan afectaciones viales.

Como alternativas pueden utilizarse Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Rojo Gómez o Canal de Río Churubusco.

Trabajadores de La Raza

A las 15:00 horas, personal del Centro Médico Nacional La Raza se concentrará en Calzada Vallejo y Paseo de las Jacarandas para respaldar la movilización de trabajadores y jubilados del IMSS. Defenderán sus derechos laborales, salariales y de seguridad social, además de pedir cambios en la dirigencia sindical.

Podrían presentarse afectaciones a la circulación.

Para evitar la zona pueden utilizarse Circuito Interior, Insurgentes Norte, Eje Central o Avenida Cuitláhuac.

Sindicatos en solidaridad con Palestina

A las 15:00 horas, integrantes de distintas organizaciones sindicales se concentrarán frente a Torre Reforma, en Paseo de la Reforma 483.

Pedirán que la empresa mexicana Orbia Advance deje de invertir en Netafim, compañía israelí de sistemas de riego a la que señalan por presuntos vínculos con la explotación de agua y tierra en territorio palestino ocupado. No se descartan afectaciones en Reforma.

Como alternativas están Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes y Mariano Escobedo.

Lleca Escuchando la Calle

También a las 15:00 horas habrá una concentración frente a la Alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista. Colocarán una ofrenda de Día de Muertos para recordar a mujeres trans, trabajadoras sexuales y víctimas de transfeminicidio y crímenes de odio. También protestarán contra actos de discriminación que atribuyen a autoridades de la alcaldía.

Para evitar la zona pueden utilizarse Eje 1 Norte, Guerrero, Insurgentes Norte o Paseo de la Reforma.

Asamblea Antimundialista

A las 17:00 horas habrá actividades bajo el puente del Estadio Banorte, sobre Calzada de Tlalpan, en Santa Úrsula Coapa. Colocarán una ofrenda y realizarán actividades culturales para recordar a activistas que murieron mientras realizaban su labor en México. Podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones en los alrededores.

Como alternativas están División del Norte, Canal de Miramontes, Periférico Sur y Avenida del Imán.

Estudiantes de la Universidad de la Comunicación

A las 18:00 horas se reunirán en Plaza Luis Cabrera, en la Roma Norte. Los estudiantes protestarán contra lo que consideran censura por abordar temas relacionados con Palestina y pedirán respeto a la libertad de expresión y al derecho de manifestación.

Para evitar esa parte de la Roma pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Insurgentes, Cuauhtémoc o Álvaro Obregón.

Activistas en defensa de los animales

A las 18:00 horas habrá una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Recolectarán firmas para impulsar la revocación de mandato de la jefa de Gobierno, a raíz del aseguramiento de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano ocurrido en diciembre de 2025. Los activistas denuncian presunto despojo y falta de transparencia. No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas están Eje Central, Insurgentes Norte, Guerrero, Ricardo Flores Magón y Eje 2 Norte.

Violencia Feminicida México

Durante el día habrá una ofrenda en el corredor Ángela Peralta, junto a Avenida Juárez, en memoria de mujeres víctimas de feminicidio. La actividad también servirá para exigir justicia y protestar contra la violencia económica. Podrían sumarse otras colectivas feministas y presentarse afectaciones en la zona.

Para evitar Avenida Juárez pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas o José María Izazaga.

RODADAS

Llegaron las rodadas del terror y de Día de Muertos, desde las 19:00 horas habrá motociclistas saliendo de Iztapalapa rumbo a Xochimilco; más tarde habrá una mega rodada con varios puntos de reunión en Cuauhtémoc e Iztapalapa rumbo al Estado de México.

rodada del Terror

A las 21:30 horas también saldrán motociclistas desde Ciudad Universitaria en una Rodada del Terror, con destino todavía por definir.

En bicicleta habrá recorridos desde Mixquic y Reforma, varios de ellos rumbo a San Andrés Mixquic. Además, a las 20:00 horas habrá dos rodadas en patines desde la Alameda Central.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

El evento que más complicará el tránsito será el Gran Premio de México de Fórmula 1. Este viernes se realizan las prácticas 1 y 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se contempla una asistencia de hasta 120 mil personas. Aguas en Viaducto, Río Churubusco, Añil, Eje 3 Sur y los alrededores del Palacio de los Deportes.

En el Zócalo continúa la Ofrenda Monumental, mientras que sobre Reforma siguen el Festival de Flores de Cempasúchil, los Alebrijes Monumentales y las esculturas luminosas. También arrancan actividades especiales en Chapultepec y Venustiano Carranza, mientras que en Tláhuac y Mixquic continúan las celebraciones tradicionales.

En espectáculos La Cotorrisa estará a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional; LNG/SHT, a la misma hora en el Pepsi Center; Isabel Fernández en el Teatro Metropólitan; Maldita Vecindad celebra sus 40 años a las 21:00 horas en la Arena Ciudad de México, y Dan and Phil estarán en el Auditorio BlackBerry.

En deportes, Pumas CU juega a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario y habrá lucha libre a las 20:30 horas en la Arena México.