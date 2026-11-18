Un sujeto fue detenido por oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que fue acusado por robarse los espejos de un vehículo que estaba estacionado en el cruce de la avenida Obrero Mundial y Eje Central.

De acuerdo con la SSC, operadores Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron una alerta por el robo de autopartes, por lo que pidieron a agentes en campo que acudieran a la zona para verificar la situación, ya que un sujeto era agredido por varias personas.

De inmediato, los policías bancarios intervinieron para controlar la situación y resguardar la integridad física del hombre, quien fue señalado por una persona de 39 años de edad como quien, momentos antes, presuntamente desprendió los espejos retrovisores de su automóvil, que se encontraba estacionado en la zona, por lo que solicitó el apoyo de los vecinos, quienes lo retuvieron”.

Una vez que los policías lograron calmar los ánimos, solicitaron los servicios de emergencia para atender al hombre, también le realizaron una revisión preventiva, en la cual le encontraron dos espejos retrovisores que fueron reconocidos por la denunciante como propiedad de su vehículo.

Foto: SSC

Paramédicos de Protección Civil valoraron al hombre de 49 años de edad, al que diagnosticaron con lesiones por golpes en la frente, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital, por lo que fue llevado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

Por estos hechos, el hombre fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Reproducir El acusado fue retenido por varios vecinos

De acuerdo con los registros de las autoridades, el detenido cuenta con 11 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y dos presentaciones ante el agente del Ministerio Público, por el delito de robo entre los años 1999 y 2021.