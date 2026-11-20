De septiembre de 2025 a julio de 2026, la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México captó 107 mil 117 quejas administrativas y concluyó 86 mil 522, lo que equivale al 81 por ciento de resolución. A la par, entre enero y julio de 2026 impuso sanciones económicas por cerca de un millón 39 mil 353 pesos en 72 resoluciones efectivas.

El informe de actividades, la dependencia detalla que las quejas administrativas se interpusieron contra autoridades capitalinas, permisionarios y concesionarios por actos u omisiones en funciones y servicios públicos.

Como parte del seguimiento, el organismo realizó 88 audiencias de conciliación con alcaldías y dependencias locales.

"A través de la queja administrativa se busca asegurar una expedita defensa de los derechos de la ciudadanía, relacionados con la falta de respuesta y atención de las Instituciones y de la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México", señala el informe de actividades.

En el ámbito condominal, el organismo tramitó 246 procedimientos administrativos que derivaron en las 72 multas mencionadas para corregir infracciones a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal cometidas por administradores, condóminos o comités de vigilancia.

Para el cierre de septiembre de 2026, la Prosoc proyectó captar unas 25 mil quejas más, concluir al cien por ciento más de 12 mil expedientes pendientes y alcanzar cerca de 90 por ciento de atención sobre un estimado de 130 mil quejas, además de llegar a 125 audiencias de conciliación.