Aseguran casi 3 toneladas de autopartes y caen tres en Iztapalapa y Cuauhtémoc

Dos hombres y una mujer fueron detenidos y alrededor de tres toneladas de autopartes robadas fueron aseguradas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, como parte de una investigación por el robo de vehículos y piezas automotrices.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que los operativos se llevaron a cabo en coordinación con la Fiscalía capitalina y autoridades del Estado de México, luego de seguir la pista al robo con violencia de un automóvil ocurrido en Ecatepec.

Uno de los cateos se realizó en un inmueble de la colonia Citlalli, en Iztapalapa, donde los policías detuvieron a una mujer de 29 años y a un hombre de 20.

En el lugar también encontraron un arma larga, una pistola, cinco cargadores con cartuchos útiles, cinco placas vehiculares, más de 60 dosis de posibles drogas, siete credenciales aparentemente expedidas por autoridades y dos teléfonos celulares.

El segundo operativo tuvo lugar en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde los agentes encontraron alrededor de tres toneladas de autopartes, además de 80 bolsas con sustancias que podrían ser droga, un cargador y 25 cartuchos útiles. En ese domicilio fue detenido un hombre de 34 años.

De acuerdo con Pablo Vázquez, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad metropolitana con la que las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México buscan frenar el robo de vehículos y autopartes, así como ubicar los lugares donde presuntamente se almacenan o comercializan las piezas robadas.