Un total de 61 servicios de emergencia y prevención fueron atendidos en la Ciudad de México durante las últimas 24 horas, siendo las 25 fugas de gas y los 17 incendios las incidencias con mayor demanda operativa en la capital del país, de acuerdo con el informe oficial difundido por Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El balance de actividades, dado a conocer mediante una publicación en redes sociales, detalla el despliegue operativo realizado por los cuerpos de rescate en distintas demarcaciones de la metrópoli.

Según el desglose presentado por el mando capitalino, además de las intervenciones por fugas de combustible y el combate al fuego, el personal especializado efectuó nueve rescates de animales, ejecutó siete servicios de prevención para mitigar riesgos y concretó tres rescates de personas en situaciones de emergencia durante el mismo periodo.

El material gráfico que acompaña el informe muestra a elementos del cuerpo de bomberos operando líneas de manguera para sofocar un incendio activo en medio de una densa columna de humo, así como a un integrante de la corporación realizando la revisión técnica de un cilindro de gas doméstico para descartar riesgos mayores.

Al presentar el reporte diario de actividades, el Jefe Vulcano Cova subrayó la importancia de la participación ciudadana para reportar de manera inmediata cualquier incidente y garantizar una respuesta oportuna por parte de los servicios de auxilio.