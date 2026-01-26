Detienen a joven con presunta droga en el CETRAM Indios Verdes

Un joven fue detenido por policías capitalinos luego de que le encontraran varias dosis de aparente droga en el CETRAM Indios Verdes, uno de los paraderos más concurridos del norte de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió durante recorridos de vigilancia en el paradero ubicado en la calzada Ticomán y avenida Insurgentes Norte, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, ahí, elementos de la Policía Bancaria e Industrial notaron a un hombre que manipulaba varias bolsitas de plástico, similares a las que se usan para la venta de droga.

Al acercarse para revisar la situación, el sujeto intentó escapar al darse cuenta de la presencia policial, pero fue alcanzado a los pocos metros, tras una revisión preventiva, los oficiales le encontraron 18 bolsitas con cierre hermético que contenían pastillas de color rosa, además de 15 bolsitas de plástico con una sustancia con características similares a la cocaína.

El hombre, de 18 años de edad, fue detenido en el lugar, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con la aparente droga, autoridad que se encargará de definir su situación legal.

