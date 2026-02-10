Combaten robo de autos a la par del crimen; desafío en 2026

Para este año, el principal desafío de las autoridades federales y de la capital es consolidar la visibilización del robo de vehículos como un eje central para combatir el crimen organizado.

De acuerdo con Patricia Bugarín, directora de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), dejar de ver este delito como un simple golpe al patrimonio ha permitido trazar estrategias más efectivas, entendiendo que el automóvil es la herramienta clave para ilícitos como la trata de personas, el traslado de migrantes y el secuestro.

Para fortalecer esta visión, se han firmado convenios de colaboración entre las Fiscalías de la CDMX, Morelos, Querétaro y el Estado de México.

“Ha sido una gran un gran avance que se visualice el tema del robo de vehículo, no como un simple robo que afecta el patrimonio de las personas”, dijo la exfuncionaria de la Fiscalía General de la República.

“El robo de los vehículos para utilizarlos en la realización de diferentes ilícitos de todo tipo, como la trata de personas trasladar emigrantes, secuestros, entonces creo que sí ha habido una nueva visión”.

Según cifras de la OCRA, los cinco autos más robados en los últimos 12 meses fueron Nissan Versa, con dos mil 225 casos; Nissan March, con mil 184; Chevrolet Aveo, con mil 137 robos; Honda CR-V, con 967, y Nissan Sentra, con 802.

Bugarín explicó que los delincuentes suelen elegir modelos y colores, especialmente el blanco, que pasen desapercibidos para poder trasladarlos entre estados sin llamar la atención.

“La delincuencia también analiza cuál es su objetivo; vehículos que requieren (...) y lo que quieren es trasladarlos a otros estados sin llamar la atención”, refirió.

Esta táctica busca facilitar la movilidad de células delictivas tras agresiones o traslados ilegales.

Como publicó Excélsior el 2 de enero, las autoridades capitalinas aseguran en promedio 13 vehículos al día, de los cuales 40% cuenta con reporte de robo, lo que confirma el uso constante de unidades robadas en la operatividad criminal cotidiana.

El análisis de OCRA también destaca un incremento en el robo de motos de las marcas Honda, Bajaj y Vento, unidades que son utilizadas para cometer homicidios y agresiones directas debido a su agilidad en el tráfico urbano.

Por otro lado, el robo de tractocamiones representa un golpe financiero masivo.

“Este impacto, pues sí nos está siendo significativo (...) a lo mejor el costo de diez vehículos, aunque sea de alta gama, no cubre lo que es el valor de un tractocamión”, puntualizó.

Las estrategias de seguridad integran a la Guardia Nacional, autoridades locales y la interconexión de los sistemas C5 de las entidades del acuerdo.

13 vehículos son asegurados a diario en promedio por la Fiscalía General de Justicia.

40% de los autos que son asegurados por las autoridades capitalinas cuentan con reporte de robo.