“Congreso local no aprobó fondo”; rumbo al Mundial

El vicecoordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Diego Garrido, acusó que la Secretaría de Administración y Finanzas aprobó una deuda pública de cuatro mil millones de pesos para el Mundial de Futbol 2026 sin tener las facultades legales para hacerlo.

“La Secretaría de Finanzas no es la facultada para aprobar una deuda pública, el único facultado es el Congreso, y el Congreso no aprobó esta deuda pública. Hay una violación, hay una falta a la normatividad, y hay un gran problema de cómo van a usar dinero de un préstamo de bancos para, según ellos, atender el Mundial con este fondo mixto”, señaló en conferencia.

Durante la presentación de la agenda legislativa de su partido, el legislador panista calificó de “totalmente opaco” el fideicomiso creado con bancos privados para este fin.

Criticó que el gobierno central no ha etiquetado las obras, no ha definido quién ejecutará el gasto ni ha presentado una proyección financiera seria que sustente el pago de la deuda en un plazo de cinco años.

Según el plan oficial, el préstamo se pagaría con los ingresos derivados del impuesto sobre hospedaje, incluyendo hoteles y plataformas como Airbnb, pero Garrido señaló que se desconoce el cálculo técnico de recaudación esperado para el periodo 2026-2030.

La bancada del PAN indicó que exigirá la transparencia total del Fondo Mixto.