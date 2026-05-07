Detienen en terminal de la TAPO a joven con 47 kilos de marihuana

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Juan Santiago “N”, de 19 años, quien pretendía viajar a Veracruz con tres maletas en las que transportaba 22 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 47 kilogramos, en la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO).

La detención ocurrió durante labores de vigilancia en la terminal, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que personal de seguridad de una línea de autobuses detectó irregularidades al revisar el equipaje mediante el sistema de Rayos X.

De acuerdo con el reporte, las maletas mostraban formas y densidades que no correspondían a un equipaje habitual, por lo que se solicitó apoyo de policías auxiliares para realizar una inspección.

Foto: SSC

Durante la revisión hallaron 22 envoltorios confeccionados con plástico que contenían marihuana.

El joven señaló que viajaría a la ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Tras la detención, el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez, informó en su cuenta de X: “Seguimos trabajando en las calles y avenidas de las 16 alcaldías de nuestra #CiudadDeMéxico, así como en las terminales de transporte privado, para garantizar la seguridad de las personas usuarias y prevenir la comisión de delitos”.

Foto: SSC

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