Diputados chocan en Congreso capitalino por instalación de ‘tianguis’

La diputada local del PAN, Daniela Álvarez, publicó en la red social X que Morena abrió espacio a familias víctimas de feminicidio para colocar un tianguis en el Congreso y cuestionó a Xóchitl Bravo, coordinadora de esa bancada: “¿Esto entienden por trabajo digno?”.

Además, la panista expuso en redes sociales: "He pedido presupuesto para víctimas y para personas buscadoras @GPMorenaCdMex jamás lo ha aprobado. Su manera de ‘apoyar’ a las víctimas es darles un espacio de 3x3 ¡en lugar de darles el presupuesto! ¡lo cual si es su facultad! pura narrativa ¡CERO hechos! ridículos".

Las publicaciones de la diputada panista generaron una discusión en la sesión del pleno. La morenista Bravo detalló que no fue su bancada la que autorizó el tianguis, sino la Mesa Directiva, por lo cual consideró injustos los reclamos en redes sociales.

Y también argumentó que la actividad fue realizada en el marco de un Convenio de Colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, firmado por la Mesa Directiva del Congreso y avalado también por legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional.

Hay algo profundamente ruin: intentar convertir el dolor de las víctimas en una oportunidad para golpearnos en redes sociales", dijo Bravo desde su curul.

Pero el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, abordó otro tema delicado: reclamó a la Mesa Directiva que se permitiera tal tianguis, pues en caso de sismo se obstaculizaría la salida de personal y podría ocurrir una tragedia.

En respuesta, Jesús Sesma, presidente de la mesa Directiva, reclamó a Atayde que desde hace meses envió a los coordinadores de todas las bancadas un protocolo para la seguridad en el recinto en caso de sismo, pero ningún coordinador respondió si estaban de acuerdo o no ni presentaron una contra propuesta.

Sesma también reclamó a todos los coordinadores de bancadas que permiten el ingreso de decenas de asesores al pleno, a sabiendas de que se restringió esa entrada a un número reducido de personas, para garantizar la seguridad de todos en caso de sismo, medida que todos han ignorado.

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