Detienen a dos por robar motos al norte de CDMX ¿los reconoces?

Elementos policiacos detuvieron a Francisco Armando “N” y Juan Manuel “N”, señalados por su probable participación en el robo de motocicletas, tras ser sorprendidos cuando cargaban tres unidades en una camioneta en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La acción se derivó de una denuncia ciudadana en la colonia Santa Isabel Tola, donde vecinos alertaron sobre dos hombres que manipulaban motocicletas estacionadas y las subían a un vehículo de carga.

Dijeron que les pagaron el ‘encargo’

Al llegar al punto, los oficiales confirmaron que los sujetos introducían tres motocicletas a una camioneta blanca. Durante la revisión, los hombres señalaron que les habrían pagado por trasladarlas hacia la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquí se las llevaban Especial

Tras verificar los datos de los vehículos, se confirmó que dos contaban con reporte de robo activo, uno en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y otro en la Ciudad de México; la tercera unidad no tenía placas de circulación.

Estrategia de Combate al Robo de Vehículo

Una de las motos Especial

Por estos hechos, los hombres de 42 y 67 años fueron detenidos y, junto con las motocicletas y la camioneta asegurada, puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Tras las detenciones el jefe de la Policía, Pablo Vázquez señaló: “Seguimos trabajando en la Estrategia de Combate al Robo de Vehículo, instruida por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, atendiendo las denuncias ciudadanas y con trabajos de investigación e inteligencia, para seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz.”

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