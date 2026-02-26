Detienen a ‘El Cariguante’ de La Chokiza saliendo de prisión en CDMX

Tras salir de prisión en la Ciudad de México (CDMX), librando una acusación por asalto, fue detenido nuevamente José de Jesús ‘N’, alias ‘El Cariguante’, identificado como presunto integrante del grupo criminal de La Chokiza.

El hombre fue recientemente detenido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que una joven lo acusó de despojarla de sus pertenencias.

'El Cariguante' otra vez a prisión

'El Cariguante' de La Chokiza. Especial

José de Jesús libró la acusación y pudo obtener su libertad, pero al salir del Reclusorio Norte, policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya lo esperaban.

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión por extorsión en contra de ‘El Cariguante’, razón por la que, al poner un pie afuera del penal antes citado, los uniformados le informaron de la razón de su detención y sus derechos.

En un video filtrado por el periodista Carlos Jiménez se observa cómo fue la captura del hombre, justo cuando salió del Reclusorio Norte.

¿Quién es ‘El Cariguante’ de La Chokiza?

'El Cariguante' de La Chokiza. Especial

José de Jesús ‘N’ presuntamente es integrante de La Chokiza, grupo criminal originario del Estado de México, principalmente en Ecatepec, que se ha ido extendiendo hacia la capital del país.

Se sabe que La Chokiza operaba bajo la fachada de una agrupación social, ofreciendo supuesta asesoría legal y apoyo comunitario, pero en realidad ha sido vinculada con extorsión, cobro de piso, despojo de inmuebles, narcomenudeo, préstamos “gota a gota”, secuestro y homicidios. Su líder es Alejandro “N”, alias El Choko, exagente de la Fiscalía del Estado de México, detenido en 2025 y señalado como principal operador del grupo.

‘El Cariguante’ tiene actualmente 40 años y cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo a negocio; además de dos presentaciones al Ministerio Público por el delito de robo en distintas modalidades.

*mvg*