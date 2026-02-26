Enfrentamiento en Tepito por captura del líder de Los Fortis; mujeres ‘salen al quite’

Un enfrentamiento entre policías y civiles se registró en la calle Libertad del barrio de Tepito en la Ciudad de México (CDMX); el saldo fue de cuatro hombres detenidos, presuntos integrantes de grupo delictivo de ‘Los Fortis’, ente ellos el líder, Luis Adrián ‘N’.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó sobre la detención de los cuatro hombres en posesión de dosis de aparente droga y un arma de fuego corta.

Detalló que los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, cuando realizaron una revisión preventiva a los cuatro sujetos.

Como resultado, les hallaron 11 bolsitas y una bolsa grande con aparente marihuana, 43 dosis de posible crystal, una báscula gramera, y un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles.

Enfrentamiento por captura de Los Fortis en Tepito

Enfrentamiento en Tepito. Especial

La dependencia de Seguridad en la CDMX, que encabeza Pablo Vázquez, detalló que los oficiales detuvieron a los hombres de 32, 24, 22 y 21 años de edad. No obstante, cuando se realizaba la detención, varias personas en el sitio, entre ellas mujeres, trataron de impedir la labor policial, lo que generó jaloneos entre uniformados y ciudadanos, lo cual fue difundido en redes sociales.

En el video que fue filtrado por el periodista Carlos Jiménez, se observa cómo fue el enfrentamiento en Tepito.

En su mayoría mujeres, se observa cómo se enfrentan a las policías que se encuentran en el sitio: patean, jalonean y golpean. Esto, mientras hombres uniformados tratan de mediar la situación.

Además de los golpes, se observa cómo les avientan cosas a los uniformados, quienes resisten ante la violencia en las inmediaciones de Tepito.

Cayó el líder de Los Fortis

Enfrentamiento en Tepito. Especial

De acuerdo con la información que trasciende, uno de los detenidos es Luis Adrián ‘N’, presunto líder del grupo criminal de Los Fortis; su hemano Milton también habría sido detenido, junto a otros dos cómplices.

El jefe de Los Fortis ya ha estado preso en otras cinco ocasiones, pero siempre ha logrado recuperar su libertad.

La última vez que estuvo detenido fue en septiembre del 2023, cuando estaba en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. En aquella ocasión fue sorprendido intercambiando dosis de droga con una mujer; le aseguraron 54 bolsas con cocaína, 71 paquetes de marihuana y mil pesos en efectivo.

¿Quiénes son Los Fortis?

Los Fortis son un grupo delictivo de origen familiar que opera principalmente en el barrio de Tepito y la zona centro de la Ciudad de México, dedicado al narcomenudeo, la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Las autoridades capitalinas los identifican como una de las organizaciones criminales más antiguas y violentas de esa zona, con actividad documentada desde la década de los años 80. Su base histórica de operaciones se localiza en la colonia Morelos y calles aledañas a Tepito, particularmente en la calle Libertad.

Este grupo cobró mayor notoriedad en 2010, cuando se negó a integrarse a la Unión Tepito, lo que desató una guerra interna que culminó con el asesinato de María Teresa Fortis Mayén, entonces líder del grupo. Desde entonces, Los Fortis han mantenido una estructura criminal propia, con diversos líderes detenidos en múltiples ocasiones, entre ellos Luis Miguel Fortis Cisneros y Luis Adrián Díaz Fortis, identificados como cabecillas recientes.

Actualmente, la organización sigue siendo considerada generadora de violencia en la alcaldía Cuauhtémoc.

*mvg*