Roba cables en el Metro CDMX provocan 'apagón' en Línea A

La noche del 25 de febrero se registró un operativo de seguridad emergente en la Línea A del Metro dela Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que se detectó la sustracción de cable en el tramo comprendido entre Pantitlán y Agrícola Oriental en la Ciudad de México.

El incidente provocó una afectación aproximada de 20 minutos en el suministro eléctrico y en el sistema de señalización, lo que afectó la circulación de los trenes. Se supo que, aunque la interrupción fue breve, la situación generó inquietud entre los usuarios que se desplazaban por esta línea que conecta el oriente de la capital con el Estado de México.

Reacción inmediata

Para restablecer rápidamente la normalidad del servicio, se desplegaron tres equipos integrados por personal de Seguridad Industrial, Protección Civil, Vigilancia del Metro y Policía Auxiliar, quienes trabajaron de manera coordinada para revisar las instalaciones y lograr la estabilidad de la operación.

La intervención de la Gerencia de Seguridad Institucional y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México permitió no solo controlar la situación, sino también lograr la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el robo de cable. Además, se informó la recuperación de 50 metros de cable perteneciente al sistema.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Robo de cable

El robo de cable en el Metro CDMX es recurrente y afecta directamente a la movilidad de miles de usuarios. Este tipo de ilícitos no solo genera retrasos y fallas en el servicio, sino que también pone en riesgo la seguridad operativa y obliga a destinar recursos adicionales para la reposición de infraestructura.

El STC Metro ha señalado que no se tolerarán actos que vulneren la operación ni la seguridad de las y los usuarios, también ha enfatizando que se mantendrán las acciones de vigilancia y coordinación con autoridades capitalinas para prevenir nuevos incidentes.

