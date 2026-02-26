Hoy será un jueves de caos por una marcha y 8 manifestaciones en CDMX

Prepárate porque este 26 de febrero se espera al menos una marcha y 8 manifestaciones, según informes que brinda la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Te damos los detalles de cada una de las movilizaciones para que tomes tus precauciones y verifiques las alternativas viales.

MARCHA

Madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

Nuestros hijos siguen vivos: Padres de Ayotzinapa. Foto: Héctor Cano

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00 horas

Lugar de concentración: Ángel de la Independencia

Destino: Hemiciclo a Juárez

Demanda:

“137 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas. Apoyarán la movilización los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Además, podría haber arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen otras organizaciones sociales en apoyo.

Alternativas viales

Circuito Interior avenida Chapultepec Eje 1 Norte y avenida Hidalgo.

MANIFESTACIONES

Frente amplio de Familias Buscadoras de Justicia en la Ciudad de México “Luxiérnagas”

Madres buscadoras en CDMX.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Dirección: Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera

Demanda:

Abordarán el transporte para continuar con la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones de la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Los apoyará el colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México.

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, A.C.

Alcaldía: Miguel Hidalgo

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México acusó a los representantes del refugio de no cumplir con los acuerdos alcanzados Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Hora: 10:00 horas

Lugar: Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Ubicada en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco V Sección.

Demanda:

Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el 7 de enero del predio del Refugio Franciscano, A.C., ubicado en la Carretera México–Toluca km 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa; así como información clara y transparente sobre su paradero y estado de salud.

Alternativas viales

Ejército Nacional avenida Presidente Masaryk Mariano Escobedo y Homero.

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar 1: Suprema Corte de Justicia de la Nación. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico

Alternativas viales

Eje Central avenida Fray Servando Teresa de Mier Izazaga y Circuito Interior

Lugar 2: Palacio Nacional

Demanda:

Exigen el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias y derechos humanos por parte de las autoridades federales, especialmente de la Presidenta de la República y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de los agremiados del sindicato.

Alternativas viales

Eje Central avenida Fray Servando Teresa de Mier Izazaga y Congreso de la Unión.

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: Durante el día

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Dirección: Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo

Demanda:

Asistirán en apoyo a un imputado por el delito de feminicidio y solicitarán la revisión inmediata y exhaustiva del caso; denunciarán fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, abuso de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Comité Universitario de Solidaridad con Cuba

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 12:00 horas

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Circuito Interior, Ciudad Universitaria

Demanda:

Realizarán mitin en solidaridad con el pueblo cubano y para exigir el fin del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Organizaciones en apoyo: Frente de la Juventud Comunista. No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la facultad.

Alternativas viales

Avenida del Imán Insurgentes Sur Eje 10 Sur y Periférico.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Alcaldía: Iztacalco

Hora: 13:00 horas

Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México (bajo puente)

Demanda:

Evento político-cultural y mesa informativa con talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, el uso responsable del espacio público sin afectar a la sociedad no consumidora y la promoción del espacio público como lugar de encuentro.

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Alcaldía: Xochimilco

Hora: 10:00 horas

Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco. Dirección: Adolfo López Mateos No. 323, colonia San Juan Moyotepec.

Demanda:

Presentación pública de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre los hechos de represión ocurridos el 5 de septiembre de 2024 en Xochimilco y Tlalpan, que derivaron en detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas y violaciones al debido proceso y derechos humanos. Se prevé presencia de habitantes de Xochimilco y Tlalpan.

Alternativas viales

Carretera Xochimilco Tulyehualco avenida Nuevo León Prolongación División del Norte y Periférico Sur.

Movimiento de Regeneración Sindical

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Dirección: Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya

Demanda:

Instalarán mesas de recolección de firmas para la remoción de cargos del Comité Central y Comisiones Autónomas, como parte de la caravana “Por el derecho y la justicia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”.

