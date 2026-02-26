Hoy será un jueves de caos por una marcha y 8 manifestaciones en CDMX
Este jueves 26 de febrero habrá una marcha encabezada por madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
Prepárate porque este 26 de febrero se espera al menos una marcha y 8 manifestaciones, según informes que brinda la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Te damos los detalles de cada una de las movilizaciones para que tomes tus precauciones y verifiques las alternativas viales.
MARCHA
Madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 16:00 horas
Lugar de concentración: Ángel de la Independencia
Destino: Hemiciclo a Juárez
Demanda:
“137 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas. Apoyarán la movilización los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Además, podría haber arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen otras organizaciones sociales en apoyo.
Alternativas viales
Circuito Interior avenida Chapultepec Eje 1 Norte y avenida Hidalgo.
MANIFESTACIONES
Frente amplio de Familias Buscadoras de Justicia en la Ciudad de México “Luxiérnagas”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Dirección: Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera
Demanda:
Abordarán el transporte para continuar con la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las inmediaciones de la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Los apoyará el colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México.
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, A.C.
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 10:00 horas
Lugar: Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Ubicada en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco V Sección.
Demanda:
Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el 7 de enero del predio del Refugio Franciscano, A.C., ubicado en la Carretera México–Toluca km 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa; así como información clara y transparente sobre su paradero y estado de salud.
Alternativas viales
Ejército Nacional avenida Presidente Masaryk Mariano Escobedo y Homero.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 10:00 horas
Lugar 1: Suprema Corte de Justicia de la Nación. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico
Alternativas viales
Eje Central avenida Fray Servando Teresa de Mier Izazaga y Circuito Interior
Lugar 2: Palacio Nacional
Demanda:
Exigen el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias y derechos humanos por parte de las autoridades federales, especialmente de la Presidenta de la República y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de los agremiados del sindicato.
Alternativas viales
Eje Central avenida Fray Servando Teresa de Mier Izazaga y Congreso de la Unión.
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
Alcaldía: Iztapalapa
Hora: Durante el día
Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Dirección: Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo
Demanda:
Asistirán en apoyo a un imputado por el delito de feminicidio y solicitarán la revisión inmediata y exhaustiva del caso; denunciarán fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, abuso de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.
Comité Universitario de Solidaridad con Cuba
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 12:00 horas
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Circuito Interior, Ciudad Universitaria
Demanda:
Realizarán mitin en solidaridad con el pueblo cubano y para exigir el fin del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Organizaciones en apoyo: Frente de la Juventud Comunista. No se descarta que realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la facultad.
Alternativas viales
Avenida del Imán Insurgentes Sur Eje 10 Sur y Periférico.
Colectivo “Plataforma 4:20”
Alcaldía: Iztacalco
Hora: 13:00 horas
Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México (bajo puente)
Demanda:
Evento político-cultural y mesa informativa con talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, el uso responsable del espacio público sin afectar a la sociedad no consumidora y la promoción del espacio público como lugar de encuentro.
Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco
Alcaldía: Xochimilco
Hora: 10:00 horas
Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco. Dirección: Adolfo López Mateos No. 323, colonia San Juan Moyotepec.
Demanda:
Presentación pública de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre los hechos de represión ocurridos el 5 de septiembre de 2024 en Xochimilco y Tlalpan, que derivaron en detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas y violaciones al debido proceso y derechos humanos. Se prevé presencia de habitantes de Xochimilco y Tlalpan.
Alternativas viales
Carretera Xochimilco Tulyehualco avenida Nuevo León Prolongación División del Norte y Periférico Sur.
Movimiento de Regeneración Sindical
Alcaldía: Benito Juárez
Hora: Durante el día
Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Dirección: Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya
Demanda:
Instalarán mesas de recolección de firmas para la remoción de cargos del Comité Central y Comisiones Autónomas, como parte de la caravana “Por el derecho y la justicia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”.
