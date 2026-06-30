Caen 15 por reventa e intentos de fraude durante partido México vs Ecuador

El operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, durante el encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, dejó un saldo de 15 personas detenidas, señaladas por presunta reventa de boletos, intentos de fraude y comercialización irregular de productos oficiales.

De acuerdo con un primer corte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, previo al encuentro elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, detuvieron a tres hombres que intentaron ingresar al estadio sin acreditación.

también fueron sorprendidos ofreciendo tarjetas para la compra de productos oficiales, además de portar terminales bancarias con las que presuntamente realizaban los cobros.

Los 15 detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Foto: SSC

En una segunda intervención, los policías aseguraron a 11 personas más, nueve hombres y dos mujeres, a las que sorprendieron cuando realizaban la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio Ciudad de México.

Las detenciones se realizaron en distintos puntos del perímetro de seguridad instalado alrededor del estadio, donde cientos de elementos policiacos realizaron recorridos preventivos y supervisaron los accesos para inhibir la comisión de ilícitos antes, durante y al término del partido.

Los 15 detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.