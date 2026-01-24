Capturan a seis sujetos por extorsionar a santero en Iztapalapa

Por extorsionar a un santero, en la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvo a seis hombres, entre ellos uno menor de edad, a quienes se les aseguró el dinero que entregó la víctima.

“La acción policial ocurrió durante un recorrido de seguridad y vigilancia que los oficiales llevaban a cabo en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, cuando observaron que en la esquina de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado, varios sujetos agredían a un ciudadano, quien, al ver la presencia policial, solicitó el apoyo”.

La víctima, de 59 años, informó a los agentes que el grupo de personas llegó a su establecimiento y le exigieron una cantidad de dinero para no causarle daño, para que las amenazas no se hicieran efectivas, accedió a entregarles parte del dinero que le pidieron.

Los elementos de la SSC procedieron a la detención de los presuntos responsables, cuyas edades son de 35, 25, 24, 19, 18 y 17 años, tras leerles sus derechos, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Luego de una revisión preventiva, realizada en apego al protocolo de actuación policial, les hallaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo que fue reconocido por el afectado como la cantidad que entregó”.

Detención de narcomenudistas

La SSC implementó un operativo tras varios trabajos de inteligencia, gracias a los que fue posible la detención de tres personas en posesión de un arma de fuego corta y más de 100 dosis de posibles narcótico, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cuando los policías capitalinos realizaban sus patrullajes sobre Eje 4 Norte y avenida Gran Canal, de la colonia San Pedro El Chico, detectaron a dos hombres y una mujer que manipulaban bolsitas de plástico, comúnmente usadas para la venta de droga.

“Ante un posible hecho delictivo, se aproximaron hacia dichas personas, a quienes les realizaron una revisión preventiva, les hallaron un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles, 91 dosis con una sustancia sólida similar a la cocaína”, detalló la SSC.

No solo eso, también les encontraron 10 bolsitas de plástico con posible marihuana y una bolsa con aproximadamente tres kilogramos del mismo vegetal; dos teléfonos celulares, dos mochilas y dinero en efectivo, así como una camioneta color vino.

Foto: SSC

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

Tras dicho hallazgo, los policías detuvieron a la mujer de 27 años, así como a los hombres de 41 y 28 años, junto con las drogas, arma y vehículo, fueron presentados ante el Ministerio Público.

“Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se supo que el posible implicado de 41 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado en 2029”.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos formarían parte de una célula delictiva generadora de violencia y también dedicada a la extorsión y venta de droga. Además, posiblemente están relacionados en una agresión contra un hombre que perdió la vida, en la misma alcaldía.

