Detienen a “El Chaparro”, presunto integrante de La Familia Michoacana

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron en la alcaldía Tláhuac a Ángel “N”, alias “El Chaparro”, señalado como probable integrante de una célula del grupo criminal “La Familia Michoacana”, organización relacionada con los delitos de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y diversos hechos violentos en la zona sur de la capital.

Con esta captura, suman tres presuntos integrantes detenidos, junto con Juan “N”, alias “El Seven”, y Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ángel “N” es investigado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Ya cayeron otros acusados

La detención fue realizada por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac, como parte de las indagatorias que las autoridades mantienen para ubicar a integrantes de esta célula delictiva.

Las autoridades señalaron que esta captura se suma a la de Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, detenido el pasado 19 de febrero en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y a la de Juan “N”, alias “El Seven”, aprehendido el 26 de febrero por el mismo delito.

Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, los tres sujetos estarían relacionados con una célula vinculada a “La Familia Michoacana”, que presuntamente opera en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, además de tener presencia en municipios del Estado de México y Morelos.

Tras su aprehensión, Ángel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las investigaciones para desarticular a los grupos delictivos que operan en la zona.

*DRR*