Regresa frío intenso a CDMX; activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías

La madrugada de este viernes volverá el frío a la Ciudad de México, autoridades capitalinas activaron Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas en cinco alcaldías ubicadas principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital.

Entre la 01:00 y las 08:00 horas del viernes, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Estas condiciones climáticas se deben a la presencia de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, lo que favorecerá un ambiente frío al amanecer en la ciudad.

Ante el descenso de temperatura, Protección Civil capitalina recomendó a la población abrigarse adecuadamente y utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana y evitar cambios bruscos de temperatura.

Se exhortó a poner especial atención en el uso de calentadores o chimeneas, en caso de recurrir a ellos se debe mantener ventilación adecuada dentro de los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

La tarde del jueves, la presencia de estos fenómenos provocó lluvias fuertes en Tlalpan y Magdalena Contreras.

En esta última demarcación, se registró caída de granizo en la zona de Héroes de Padierna.

*DRR*