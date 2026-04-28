Detienen a hombre por disparar arma de fuego en Álvaro Obregón

Elementos policiacos detuvieron a un hombre de 41 años, señalado como probable responsable de realizar disparos de arma de fuego al aire, en la colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón. En el mismo operativo, dos hombres más fueron asegurados por intentar impedir la acción policial.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Mirasol y Azucena, donde los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron tras un reporte de detonaciones emitido por operadores del C2 Poniente.

Los tres implicados fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público Foto: SSC

Al llegar, ubicaron a un sujeto que accionaba un arma de fuego, por lo que fue detenido y, tras una revisión, le aseguraron una pistola corta, dos cargadores y cuatro cartuchos útiles.

Durante la intervención, dos hombres de 56 y 42 años se aproximaron e intentaron evitar que el detenido fuera presentado ante la autoridad, por lo que también fueron asegurados.

Los tres implicados fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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