Elementos policiacos ejecutaron una orden de aprehensión contra Alfonso “N”, de 43 años, identificado como autor intelectual del intento de homicidio contra el abogado Carlos Efrén Leyva Vázquez, ocurrido en junio de 2025 en un restaurante de la colonia Roma Norte, Ciudad de México.

La detención se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras su traslado desde Colombia, donde fue ubicado gracias al intercambio de información con la INTERPOL y autoridades federales.

Foto Especial

Ataque en el Pargot

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió el 13 de junio de 2025 en el restaurante “Pargot”, ubicado en la calle Córdoba, donde la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego.

Las indagatorias señalan que el detenido planeó la agresión y dio instrucciones a Frida “N”, quien acompañaba a la víctima el día de los hechos y habría sido la encargada de citarlo en el lugar. Ella fue detenida en marzo pasado junto con Luis Antonio “N”, señalado como autor material.

Fue detenido en Colombia

El pasado 26 de abril, autoridades de Colombia detuvieron a Alfonso “N”, quien posteriormente fue trasladado a México. A su llegada al AICM, agentes de la SSC le cumplimentaron la orden de aprehensión.

Reproducir Cae autor intelectual de ataque a abogado en restaurante de la Roma, CDMX

El detenido fue ingresado a un centro penitenciario en el norte de la ciudad, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Autoridades destacaron que esta detención es resultado de la coordinación internacional, y reiteraron que las investigaciones continúan para que todos los responsables enfrenten la justicia.

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