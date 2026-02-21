Falla eléctrica saca de operación estaciones de Línea 3 del Cablebús

Las estaciones Vasco de Quiroga y Cineteca Chapultepec / Bodega de Artes, de la Líneas 3 del Cablebús están fuera de servicio por falta de suministro eléctrico.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó, cerca de las 13:00 horas, que sólo se brindaba servicio en el tramo de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arquitectos.

El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García, informó en su cuenta personal de X que personal de Cablebús y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaban para restablecer el servicio.

“Personal de @MICablebusCDMX y @CFEmx trabajan en la estación PARCUR Línea 3, para restablecer el servicio a la brevedad”, indicó.

Mientras que el sistema de transporte publicó loa siguiente: “Continúa el servicio provisional de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arqutectos por falta de suministro eléctrico. Sin servicio temporalmente de Vasco de Quiroga a PARCUR /Colegio de Arqutectos. Personal de CFE y mantenimiento trabajan en estación PARCUR para restablecer el servicio”.

*DRR*