La calidad en el nuevo mercado inmobiliario es un requisito: Santiago Morales Broc, GDC Desarrollos

El mercado inmobiliario en México atraviesa una etapa de madurez. La regulación se ha fortalecido, los compradores son más exigentes y los proyectos deben demostrar viabilidad técnica y legal desde etapas tempranas. Para entender esta evolución, conversamos con Santiago Morales Broc de GDC Desarrollos (gdcdesarrollos.com), la firma con presencia en desarrollos verticales más importante en la Ciudad de México.

¿Cómo describiría el momento actual del sector inmobiliario?

Hoy es un mercado más consciente. Ya no basta con construir; hay que demostrar que se cumple con normas, procesos y estándares. Esto ha elevado el nivel de toda la industria.

¿Qué ha cambiado en términos de regulación?

El marco normativo se ha vuelto más detallado y, sobre todo, más vigilado. Existen más revisiones, más corresponsables y una mayor coordinación entre dependencias. Eso obliga a los desarrolladores a profesionalizar cada etapa del proyecto.

¿Cómo se adapta una empresa a este entorno?

Con procesos internos claros, equipos técnicos sólidos y una relación más cercana con autoridades y especialistas. En GDC Desarrollos entendimos que la única forma de operar es anticipándonos a los requerimientos, no reaccionando ante ellos.

¿Qué valora hoy un inversionista o comprador?

Respaldo y certeza. Quiere saber que el proyecto está bien fundamentado, que cumple con la normatividad y que tendrá valor en el tiempo. La calidad ya no es un discurso, es un requisito.

¿Qué aprendizajes deja esta etapa para el sector?

Que la transparencia y la regulación no son un obstáculo, sino una oportunidad para construir mejor y recuperar la confianza del mercado.

