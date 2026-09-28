Despojos impunes en Cuajimalpa: exigen frenar invasiones en Contadero

Los años pasan y familias de la alcaldía Cuajimalpa temen cada vez más por los casos de despojo de inmuebles.

En Contadero, calle 16 de Septiembre, Carolina Gómez y su familia viven bajo amenaza desde que un predio que ocupan como Club Hípico, de pronto fue allanado. “Ya se encontraban personas dentro de la propiedad, mi mamá y yo acudimos y había personas con picos, palas; habían cortado candados, por lo general eran muchas señoras, señaló.

Este predio es propiedad privada desde hace 100 años, y responsabilizan a María Isabel Templos Fernández, como una de las líderes ligada al Cártel del Huizache.

A este predio, alrededor de 300 personas ingresaron de manera ilegal para, presuntamente, invadir y comenzar a construir en seis mil 800 metros cuadrados.

Apenas en agosto pasado, se logró recuperar la casa del diplomático mexicano Francisco Correa Villalobos en la misma alcaldía.

Lomas de Chamizal y Contadero son famosas por el modus operandi de que los invasores aprovechan la ausencia temporal de los dueños para cambiar cerraduras, medidores de luz, alterar fachadas o falsificar documentos.

El caso se encuentra entrampado desde hace siete años de la primera denuncia, menciona en entrevista Virgilio Tanús, abogado encargado del asunto.

“Jurídicamente te diríamos que la familia tiene toda la acreditación soporte para acreditar tanto la propiedad como la posesión, porque aquí es importante distinguir una y otra, estos delitos de despojo, que es lo que está denunciado, realmente no protegen la propiedad de un inmueble sino quien está ejerciendo la posesión, una fiscalía nunca te va a decir quién es el legítimo propietario, sólo te va a decir si existe un delito de despojo o no”, refirió.

Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa asegura que ya existe una carpeta de investigación abierta. “Sé que ya hay una mesa de negociación con varios vecinos que lo está manejando la Secretaria de Concertación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, está siendo atendido ahí”, reveló el director de Jurídico y Gobierno de la demarcación, Guillermo Huerta.

“Pues es hacer el llamado a las autoridades que esto se está saliendo de control y no es posible que como ciudadano uno ya no pueda disfrutar de sus derechos ni de su propiedad sin tener el temor de que se lo van a robar o a invadir”, subrayó Carolina Gómez.

Para denunciar invasiones en la CDMX está la Línea Telefónica del Gabinete al 555345-8120 o acudir presencialmente a la Mesa de Despojo en la plancha del Zócalo o a la fiscalía del delito en calle Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.