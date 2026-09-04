Piden cateo urgente en Coyoacán por desaparición de estudiante ecuatoriana

La familia de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante ecuatoriana del doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Peninsular, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) activar un protocolo de búsqueda con perspectiva de género y emitir una orden de cateo en el inmueble donde fue vista por última vez, ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Kalindy llegó a la Ciudad de México para consultar archivos académicos de su investigación doctoral. De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda de la FGJ CDMX, Kalindy tiene 40 años, mide 1.57 metros y fue vista por última vez el 26 de agosto.

Según el comunicado de la familia, existen inconsistencias en la versión del arrendador del inmueble donde se hospedaba: él aseguró que la vio salir esa tarde, pero las cámaras del C5 no registraron su salida en el horario señalado. Ante esa observación, el arrendador ajustó su declaración y dijo no recordar la hora exacta.

La familia también señaló que, la noche previa a la desaparición, Kalindy envió audios a una amiga en los que expresaba temor por su seguridad, tras una discusión con el arrendador.

La denuncia formal se presentó hasta el 1 de septiembre por trabas administrativas para personas no familiares directas, las diligencias de la fiscalía se han limitado hasta ahora a entrevistas informales con vecinos, sin revisión de cámaras privadas ni inspección pericial del inmueble.

La familia de Kalindy radica en Ecuador y carece de respaldo consular en México, debido a que ambos países mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 2024. Sus allegados también expresaron preocupación por su salud, ya que Kalindy vive con trastorno bipolar.

Entre las exigencias del comunicado se encuentran: