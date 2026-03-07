Se desploma árbol de más de 20 metros frente a la plaza Metrópoli Patriotismo

Un árbol de más de 20 metros de largo se desplomó de raíz sobre avenida Patriotismo, cubriendo cuatro carriles de la vialidad y provocando caos vial en la zona, frente al centro comercial Metrópoli Patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El incidente afectó a decenas de automovilistas quienes quedaron varados mientras se realizaban las maniobras para retirar el tronco y liberar la vialidad.

Se desploma árbol Especial

Bomberos en acción

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes comenzaron los trabajos para seccionar el árbol y removerlo de la carpeta asfáltica.

“Laboramos en el seccionamiento de un árbol que cayó sobre Av. Patriotismo, Col. San Pedro de los Pinos, @BJAlcaldia”, informó el jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X.

Tiró cables y un poste

Al desplomarse el árbol tensó y derribó parte del tendido de cableado aéreo, además de tumbar un poste de alumbrado público, lo que obligó a acordonar el área para evitar riesgos durante las labores de retiro. Pérez Cova precisó que no se reportaron personas lesionadas.

Árbol caído Especial

Mientras continuaban las maniobras, policías de tránsito realizaron cortes a la circulación para agilizar el flujo vehicular en calles aledañas.

*bb