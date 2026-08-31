Despliega Benito Juárez operativo escolar

La alcaldía Benito Juárez desplegó a más de 300 policías y 53 patrullas para garantizar la seguridad en las alrededor de 500 escuelas que hay en la demarcación.

Ello como parte del operativo de regreso a clases Blindar BJ360, el cual fue supervisado por el alcalde, Luis Mendoza.

“Eso es lo que estamos haciendo: el cuidar que lleguen con bien a casa, que vayan a la escuela y todos los familiares también”, dijo.

Mendoza acudió a la inauguración del ciclo escolar en la Secundaria Diurna 38 Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en la colonia Del Valle.

Participó en la ceremonia de honores a la bandera y deseó a los alumnos, profesores y trabajadores del plantel buena suerte en el año escolar.

Recordó que él estudió en una secundaria diurna y les recomendó a los adolescentes que luchen por sus sueños.

Prometió que la alcaldía ayudará a esta secundaria a mejorar su infraestructura.

“Estudié en una secundaria diurna la número 71 y le dijo a las niñas y los niños, a los jóvenes ya, que todos podemos luchar por nuestros sueños porque se pueden cumplir y que le echen muchas ganas a la escuela”, expresó.

El alcalde había reportado saldo blanco en toda la alcaldía

La alcaldía Benito Juárez desplegó a más de 300 policías y 53 patrullas para garantizar la seguridad en las alrededor de 500 escuelas que hay en la demarcación.

Ello como parte del operativo de regreso a clases Blindar BJ360, el cual fue supervisado por el alcalde, Luis Mendoza.

“Eso es lo que estamos haciendo: el cuidar que lleguen con bien a casa, que vayan a la escuela y todos los familiares también”, dijo.

Mendoza acudió a la inauguración del ciclo escolar en la Secundaria Diurna 38 Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en la colonia Del Valle.

Participó en la ceremonia de honores a la bandera y deseó a los alumnos, profesores y trabajadores del plantel buena suerte en el año escolar.

Recordó que él estudió en una secundaria diurna y les recomendó a los adolescentes que luchen por sus sueños.

Prometió que la alcaldía ayudará a esta secundaria a mejorar su infraestructura.

“Estudié en una secundaria diurna la número 71 y le dijo a las niñas y los niños, a los jóvenes ya, que todos podemos luchar por nuestros sueños porque se pueden cumplir y que le echen muchas ganas a la escuela”, expresó.

El alcalde había reportado saldo blanco en toda la alcaldía