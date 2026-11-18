Con una inversión anual superior a los cuatro mil millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México incorporó este miércoles a 26 mil niñas y niños, principalmente de nivel preescolar, al programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

Durante el evento de entrega de tarjetas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que los nuevos beneficiarios recibirán un depósito acumulado de dos mil 770 pesos por estudiante.

Este monto corresponde a mil 800 pesos por septiembre, octubre y noviembre, sumados a 970 pesos destinados a útiles y uniformes escolares.

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Este programa tiene doble impacto: garantiza el derecho a la educación de las infancias y protege la economía de los hogares. Es una forma de radicalizar el derecho humano a la educación pública", destacó Brugada Molina ante padres de familia.

La mandataria destacó que la capital del país es la única entidad que otorga apoyos universales desde el nacimiento hasta la universidad, ya que se articulan programas locales, como Desde la Cuna y becas de transporte para 200 mil universitarios, con iniciativas federales, como las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Asimismo, Brugada detalló avances del programa de infraestructura 1, 2, 3 Por Mi Escuela, mediante el cual se han destinado mil 500 millones de pesos para renovar 792 planteles públicos, cada escuela recibe dos millones de pesos para atender sus necesidades prioritarias.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), Pedro Moctezuma Barragán, resaltó el cambio de paradigma en la política educativa local.